Минцифры снова обсуждает плату за зарубежный трафик для борьбы с VPN — «Ъ». В июле ведомство утверждало, что эта мера не рассматривается

Минцифры вновь обсуждает с российскими операторами связи введение дополнительной платы за международный мобильный трафик для борьбы с VPN, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сейчас рассматривается лимит в 50 Гб международного трафика в месяц в сетях 5G, после превышения которого пользователю придется доплачивать. Размер платы пока неизвестен.

Конкретного решения еще нет, а реализовать такую систему быстро операторы не смогут, отмечает газета. Один из ее собеседников объясняет это тем, что сейчас трафик 5G проходит через LTE-сети. Для тарификации операторам придется отдельно определять международный трафик, учитывать переключения между 5G и LTE и перенастраивать биллинговые системы. Минцифры на запрос издания не ответило, «Вымпелком», «МегаФон», МТС и T2 отказались от комментариев.

При этом еще три месяца назад Минцифры публично утверждало, что от идеи отказалось. 7 июля заместитель главы ведомства Иван Лебедев на заседании Госдумы на вопрос о возможной плате за иностранный интернет-трафик ответил, что введение этой меры не рассматривается.

В то же время в материале «Коммерсанта» выступление Лебедева пересказано наоборот: издание пишет, что в июле замминистра «заявил, что Минцифры рассматривает возможность введения платы за VPN-трафик». Однако опубликованная тогда цитата Лебедева свидетельствует об обратном.

Идея появилась весной. 30 марта The Insider писал со ссылкой на Forbes, что глава Минцифры Максут Шадаев предложил операторам сделать платным международный мобильный трафик после 15 Гб в месяц. Запустить механизм предполагалось уже с 1 мая. Тогда мера обсуждалась как один из способов снизить использование VPN.

Обсуждаемый сейчас лимит вырос более чем втрое — с 15 до 50 Гб, а новая версия предполагает тарификацию только трафика в сетях 5G. Весной также обсуждалась плата около 150 рублей за каждый гигабайт сверх лимита; для нынешней схемы размер доплаты пока не называется.

Сети 5G в России официально заработали в сентябре в 16 городах и доступны примерно 10 млн человек. По приведенной «Коммерсантом» оценке Strategy Partners, в 2025 году российский абонент расходовал в среднем около 24 Гб всего мобильного трафика в месяц, а более 50 Гб использовали 13,8% абонентов. Для международного трафика исключительно в 5G потенциальная доля пользователей будет еще меньше.

Минцифры с весны последовательно вводит и обсуждает другие меры против обхода блокировок. The Insider писал, что российские операторы и интернет-сервисы начали требовать от пользователей отключать VPN. Введение платы за VPN-трафик было временно отложено на фоне технических сложностей, тогда как власти продолжили расширять другие способы ограничения доступа к заблокированным ресурсам.