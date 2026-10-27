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Проигравший выборы в Бразилии Флавиу Болсонару бежал с семьей в США, полиция аннулировала его паспорта — CNN Brasil

The Insider
Фото: AFP via Getty Images

Фото: AFP via Getty Images

Сенатор Флавиу Болсонару, проигравший президентские выборы в Бразилии, бежал в США вместе с женой и двумя дочерьми. Об этом CNN Brasil рассказали союзники политика и источники, близкие к его семье.

По их словам, главной причиной бегства стал страх ареста. Перед этим судья Верховного федерального суда Алешандри ди Мораис распорядился изъять у Болсонару паспорта и обязал его сдать документы до 11:00 вторника, 27 октября.

Ранее правительство Бразилии обратилось к властям Аргентины из-за возможного побега сенатора. Во вторник аргентинское издание Infobae сообщило, что Болсонару пересек границу между Бразилией и Аргентиной на частном самолете.

Спустя несколько часов после публикации Infobae Федеральная полиция Бразилии аннулировала обычный и дипломатический паспорта Болсонару в своей системе, согласно решению ди Мораиса.

Второй тур президентских выборов прошел 25 октября. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва набрал 51,79% голосов, Болсонару — 48,21%. Сначала Болсонару отказывался признавать поражение, однако его Либеральная партия признала итоги голосования. Когда Верховный суд 26 октября распорядился изъять у него паспорт, политик пообещал выполнить требование и опроверг слухи о том, что собирается бежать из страны. Флавиу Болсонару — старший сын бывшего президента Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам заключения за попытку госпереворота.

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Публикация:«Проигравший выборы в Бразилии Флавиу Болсонару бежал с семьей в США, полиция аннулировала его паспорта — CNN Brasil»

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