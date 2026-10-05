Сын экс-президента Бразилии Флавиу Болсонару и действующий глава государства Лула да Силва вышли во второй тур выборов

В Бразилии состоялись президентские выборы, на которых ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные бразильского Центризбиркома. После подсчета 99% бюллетеней на первом месте с результатом 47,03% оказался правый сенатор Флавиу Болсонару — сын экс-президента Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам тюрьмы за попытку госпереворота. Вместе с ним во второй тур выборов, намеченный на 25 октября, вышел действующий глава государства, левый политик Лула да Силва — 45,16%.

Как отмечает газета The Guardian, 45-летний Флавиу Болсонару получил 56,1 млн голосов, а 80-летнего Лулу поддержали 53,8 млн избирателей. Издание подчеркивает, что во второй тур Болсонару выходит фаворитом, поскольку, вероятно, получит поддержку сторонников других правых кандидатов — Роналдо Каядо, получившего 2,1%, и Ренана Сантоса, набравшего 2,2%. Суммарно за этих двух кандидатов проголосовали более 5 млн избирателей.

На прошедших всеобщих выборах, на которых помимо президента избирались члены Национального конгресса, губернаторы и депутаты законодательных собраний регионов страны, правые силы показали более высокие результаты, чем ожидалось, пояснила The Guardian. Особенно успешными они оказались для семьи Болсонару.

Второй сын экс-президента Жаира Болсонару — Карлос Болсонару — и жена бывшего главы государства Мишель Болсонару получили места в Сенате. Младший сын Болсонару — Жаир Ренан — избрался в нижнюю палату Конгресса. Кроме того, экс-министр инфраструктуры при Болсонару Тарсизио де Фрейтас переизбрался губернатором Сан-Паулу, самого густонаселенного и экономически развитого штата Бразилии.

Всего из 54 избранных 4 октября сенаторов 34 оказались представителями правых или крайне правых взглядов (всего в Сенате 81 место). Сторонники Болсонару называли выборы в Сенат ключевыми, поскольку именно сенаторы могут отстранять судей Верховного суда, который и приговорил экс-президента к тюремному сроку за попытку госпереворота.

Флавиу Болсонару заявил, что результаты выборов ознаменовали конец эпохи для «Партии трудящихся» Лулы да Силвы. Он отметил:

«Лула участвовал в семи президентских выборах. Он беспокоится за власть. Я же беспокоюсь за будущее Бразилии».

Действующий президент, в свою очередь, подчеркнул:

«Мы только что получили урок бразильской демократии. Результат часто бывает неожиданным. Мы не можем всегда получать то, чего хотели. Признаюсь, я был уверен, что выиграю выборы в первом туре. Но нас ждет второй тур. Мы начинаем новую кампанию».

Лула впервые стал президентом в 2002 году, а затем переизбирался на пост главы государства в 2006-м и 2022-м, когда ему удалось победить Жаира Болсонару, не признавшего те результаты и попытавшегося их отменить.

Одной из ключевых тем нынешней кампании стали отношения Бразилии и стран Латинской Америки с США. Лула обвинял американского президента Дональда Трампа в попытке склонить избирателей в пользу Болсонару, чтобы «колонизировать» Бразилию. Болсонару же обещал наладить более тесные отношения с Вашингтоном.