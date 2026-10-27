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Партия Болсонару признала его поражение на выборах в Бразилии. От него самого потребовали сдать паспорт из-за уголовного расследования

The Insider
Фото: Bloomberg

Фото: Bloomberg

Либеральная партия в Бразилии признала поражение своего представителя — правого сенатора Флавиу Болсонару — на президентских выборах в Бразилии. У него самого потребовали изъять паспорт из-за уголовного расследования в связи со схемой отмывания денег. 

Сам Болсонару изначально отказывался признавать свое поражение. Его соперник Луис Инасиу Лула да Силва набрал 51,79% голосов, а он сам — 48,21%.

В понедельник вечером, однако, глава партии Вальдемар Коста-Нето выступил с противоположным заявлением: он объявил, что партия признает поражение Болсонару и официальные итоги выборов. Сам Болсонару был намерен обращаться в Верховный суд с просьбой аннулировать результаты. В партии заявили, что тоже намерены обратиться в суд, но для прояснения нарушений во время голосования.

В то же время в понедельник, 26 октября, Верховный суд Бразилии распорядился изъять у Болсонару паспорт. Поводом стало продолжающееся расследование: Болсонару подозревают в связях с бразильским адвокатом, обвиняемым в отмывании более $1 млрд в рамках масштабной мошеннической схемы. 

Болсонару уже подтвердил, что выполнит это распоряжение, и опроверг слухи о том, что он собирается бежать из страны. 

Флавиу Болсонару — старший сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего Луле выборы 2022 года. После того поражения сторонники Болсонару отказывались признавать результаты голосования, а 8 января 2023 года участники массовых беспорядков ворвались в здания высших органов власти в Бразилиа. 

В сентябре 2025 года Жаир Болсонару был приговорен к 27 годам заключения по делу о попытке государственного переворота.

Для Лула да Силвы это уже четвертый президентский срок. Он представляет левоцентристскую Партию трудящихся. На пост президента он избирался уже трижды — в 2002-м, 2006-м и 2022 годах. В этот раз он получил рекордное количество голосов — более 64 млн.

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Публикация:«Партия Болсонару признала его поражение на выборах в Бразилии. От него самого потребовали сдать паспорт из-за уголовного расследования»

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