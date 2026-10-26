Лула да Силва переизбран президентом Бразилии. Его соперник требует отменить выборы из-за продления голосования, которого добивался и он сам

Как подсчитал The Insider на основе официальных результатов первого и второго туров, разрыв между кандидатами изменился на 6,6 млн голосов в пользу Лулы. Еще 4 октября Болсонару опережал действующего президента на 2,2 млн голосов, получив 47,03% против 45,16%. За три недели число голосов за Лулу выросло на 10,4 млн, а за Болсонару — на 3,7 млн. При этом явка увеличилась с 78,92% примерно до 80,8%.

Для сравнения: на президентских выборах 2022 года Лула победил отца своего нынешнего соперника, Жаира Болсонару, с преимуществом в 2,14 млн голосов. По итогам нынешней избирательной кампании отрыв Лулы от Болсонару-младшего оказался в два с лишним раза больше.

Почему Болсонару требует отменить результаты

В день голосования в нескольких регионах Бразилии возникли проблемы с доступом избирателей к участкам. В частности, поступали сообщения о проблемах с общественным транспортом в городах штата Баия и Сан-Паулу. Штаб Лулы обратился в Верховный суд, после чего судья Кристиану Занин распорядился продлить голосование с 17:00 до 19:00 по местному времени.

Решение было принято непосредственно перед запланированным завершением выборов. К тому моменту часть избирательных участков уже закрылась, а электронные урны были отключены. Впоследствии Занин уточнил, что продление касается только тех участков, которые еще продолжали работать. Возобновлять голосование на закрытых участках не стали, а подсчет голосов временно приостановили.