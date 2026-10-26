Лула да Силва переизбран президентом Бразилии. Его соперник требует отменить выборы из-за продления голосования, которого добивался и он сам

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, набрав 51,79% голосов. Его соперник, правый сенатор Флавиу Болсонару, получил 48,21%, отказался признавать поражение и пообещал добиваться аннулирования результатов. Причиной он назвал решение Верховного суда продлить голосование на два часа. При этом штаб самого Болсонару также просил продлить работу избирательных участков, хотя только в отдельных населенных пунктах. Окончательные результаты опубликовал Высший избирательный суд Бразилии (TSE).
За Лулу проголосовали 64,2 млн избирателей, за Болсонару — 59,8 млн. Действующий президент опередил соперника более чем на 4,43 млн голосов и получил право возглавить страну в четвертый раз. Это первый случай в современной истории Бразилии, когда кандидат, занявший второе место в первом туре президентских выборов, победил во втором.
Как подсчитал The Insider на основе официальных результатов первого и второго туров, разрыв между кандидатами изменился на 6,6 млн голосов в пользу Лулы. Еще 4 октября Болсонару опережал действующего президента на 2,2 млн голосов, получив 47,03% против 45,16%. За три недели число голосов за Лулу выросло на 10,4 млн, а за Болсонару — на 3,7 млн. При этом явка увеличилась с 78,92% примерно до 80,8%.
Для сравнения: на президентских выборах 2022 года Лула победил отца своего нынешнего соперника, Жаира Болсонару, с преимуществом в 2,14 млн голосов. По итогам нынешней избирательной кампании отрыв Лулы от Болсонару-младшего оказался в два с лишним раза больше.
Почему Болсонару требует отменить результаты
В день голосования в нескольких регионах Бразилии возникли проблемы с доступом избирателей к участкам. В частности, поступали сообщения о проблемах с общественным транспортом в городах штата Баия и Сан-Паулу. Штаб Лулы обратился в Верховный суд, после чего судья Кристиану Занин распорядился продлить голосование с 17:00 до 19:00 по местному времени.
Решение было принято непосредственно перед запланированным завершением выборов. К тому моменту часть избирательных участков уже закрылась, а электронные урны были отключены. Впоследствии Занин уточнил, что продление касается только тех участков, которые еще продолжали работать. Возобновлять голосование на закрытых участках не стали, а подсчет голосов временно приостановили.
После объявления результатов Флавиу Болсонару назвал произошедшее неприемлемым и обвинил Верховный суд в изменении правил во время голосования. По его утверждению, избиратели оказались в неравных условиях, поскольку одни участки продолжали работать после 17:00, а другие уже закрылись. Он также напомнил, что Занин ранее был адвокатом Лулы, и обвинил судью в политической предвзятости.
Однако собственная кампания Болсонару тоже обращалась к избирательным властям с просьбой продлить голосование на два часа, обнаружил The Insider. Как сообщает радио Сената Бразилии, штаб кандидата просил об этом для населенных пунктов пяти штатов, пострадавших от сильных дождей и наводнений. В отличие от обращения команды Лулы, требование Болсонару не распространялось на всю страну.
Председатель Высшего избирательного суда Кассиу Нунес Маркес подтвердил победу Лулы. Он признал, что позднее изменение времени голосования создало технические трудности при подсчете, однако сообщил, что сотрудники избирательной системы справились с ними. Сам Лула после победы пообещал быть президентом для всех бразильцев независимо от их политических взглядов.
Избирательная кампания сопровождалась нападениями на сторонников Лулы
Накануне второго тура президентских выборов в Бразилии произошла серия нападений на сторонников Лулы. Вечером 24 октября в городе Монтис-Кларус, штат Минас-Жерайс, группа мужчин забросала камнями, кирпичами и бутылками участников предвыборной акции. Депутат местного совета от Партии трудящихся Иара Пиментел получила перелом носа, ей наложили пять швов на лицо. Еще одного участника акции, по данным представителей депутата, избили и госпитализировали. Глава Федеральной полиции Бразилии Андрей Родригес сообщил, что нападение расследуют федеральные следователи. Он назвал произошедшее самым серьезным эпизодом насилия, зарегистрированным в ходе второго тура.
Неделей ранее, 17 октября, в Белу-Оризонти автомобиль врезался в участников демонстрации в поддержку Лулы. Пострадал 67-летний мужчина, которого доставили в больницу с травмой ноги. Водителя задержали по подозрению в покушении на убийство. В тот же день в Куритибе участники акции в поддержку Флавиу Болсонару напали на автомобиль с наклейками в поддержку Лулы, разбив заднее стекло древком бразильского флага. Никто не пострадал.
В день второго тура выборов, 25 октября, в Бразилии произошли и другие инциденты, пишет издание Folha de S.Paulo. На автовокзале в Сан-Паулу мужчина с криками «Болсонару 22» напал с ножом на группу женщин и ранил одну из них в руку. По словам очевидцев, нападение было связано с политической и гомофобной ненавистью, однако полиция пока не подтвердила мотив. В Рио-де-Жанейро женщина после голосования продемонстрировала нацистское приветствие, а когда сделавший ей замечание мужчина сообщил, что он еврей, ответила антисемитским оскорблением. В Форталезе избиратель разбил электронную урну для голосования и был задержан. Накануне выборов в штатах Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул в результате двух вооруженных конфликтов погибли три человека, еще трое получили ранения. Один из конфликтов произошел во время автопробега сторонников Болсонару, в другом следователи также усматривают возможный политический мотив.
Политическое насилие сопровождало всю избирательную кампанию. По данным исследования правозащитных организаций Terra de Direitos и Justiça Global, за 50 дней перед первым туром выборов в стране зарегистрировали 134 случая политического насилия — на 11% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.
Семья Болсонару и предыдущие выборы
Флавиу Болсонару — старший сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего Луле выборы 2022 года. После того поражения сторонники Болсонару отказывались признавать результаты голосования, а 8 января 2023 года участники массовых беспорядков ворвались в здания высших органов власти в Бразилиа.
Как писал The Insider, в сентябре 2025 года Жаир Болсонару был приговорен к 27 годам заключения по делу о попытке государственного переворота. Суд признал его виновным в участии в заговоре с целью удержания власти после поражения на выборах.
Накануне второго тура штаб Лулы обвинил Meta во вмешательстве в выборы, в частности в препятствии распространению публикаций среди пользователей. Американская корпорация отвергла обвинения в политической предвзятости, объяснив проблемы техническими сбоями.