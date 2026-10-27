Спутниковые снимки подтвердили попадание Украины по крупнейшей известной российской базе хранения средств ПВО

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» утверждает, что попадания пришлись по цехам № 24 и № 25, которые специализируются на ремонте и восстановлении компонентов российских систем ПВО С-300В, «Бук», ЗГРК «Тунгуска-М» и РЛС.

Удар по военному предприятию «75 Арсенал» (в/ч 42708) украинские беспилотники нанесли в ночь на 22 октября. Завод специализируется на ремонте систем ПВО, РЛСи средств связи. Кроме того, после начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории «75 Арсенал» (бывший арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ, затем переданный «Ростеху»), была организована крупнейшая известная база хранения средств ПВО в России.

OSINT-аналитик Jompy еще в марте 2024 года писал, что на территории «75 Арсенал» в Серпухове специалистам удалось обнаружить базу хранения средств ПВО. Он отмечал, что изначально там находился артиллерийский склад, однако затем его перепрофилировали в базу хранения систем ПВО. Согласно спутниковым снимкам, на территории находится множество ангаров, где, возможно, хранятся зенитные системы, такие как «Бук» или С-300. По мнению аналитика, речь идет о крупнейшей известной базе хранения средств ПВО/ЗРК в России.

Другой OSINT-аналитик — Athene Noctua — в июне 2024 года писал, что на базе «75 Арсенал» находилось около 60% обнаруженного резерва средств ПВО сухопутных войск РФ – 574 из 950 единиц.