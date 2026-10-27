Спутниковые снимки подтвердили попадание Украины по крупнейшей известной российской базе хранения средств ПВО

Спутниковые снимки подтвердили следы пожара на предприятии АО «75 Арсенал», по которому в ночь на 22 октября нанесли удар украинские беспилотники. Об этом The Insider сообщили аналитики Greenpeace, проанализировав спутниковые данные. Речь идет об атаке на крупнейшую известную российскую базу хранения средств ПВО, расположенную в подмосковном Серпухове.
На спутниковых снимках от 26 октября видны изменения по сравнению с предыдущими кадрами. Как пояснили The Insider эксперты Greenpeace, проанализировавшие спутниковые данные, слева вверху снимка видны следы пожара. Кроме того, следы пожара зафиксированы по центру рядом с ангаром и слева внизу снимка.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» утверждает, что попадания пришлись по цехам № 24 и № 25, которые специализируются на ремонте и восстановлении компонентов российских систем ПВО С-300В, «Бук», ЗГРК «Тунгуска-М» и РЛС.
Удар по военному предприятию «75 Арсенал» (в/ч 42708) украинские беспилотники нанесли в ночь на 22 октября. Завод специализируется на ремонте систем ПВО, РЛСи средств связи. Кроме того, после начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории «75 Арсенал» (бывший арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ, затем переданный «Ростеху»), была организована крупнейшая известная база хранения средств ПВО в России.
OSINT-аналитик Jompy еще в марте 2024 года писал, что на территории «75 Арсенал» в Серпухове специалистам удалось обнаружить базу хранения средств ПВО. Он отмечал, что изначально там находился артиллерийский склад, однако затем его перепрофилировали в базу хранения систем ПВО. Согласно спутниковым снимкам, на территории находится множество ангаров, где, возможно, хранятся зенитные системы, такие как «Бук» или С-300. По мнению аналитика, речь идет о крупнейшей известной базе хранения средств ПВО/ЗРК в России.
Другой OSINT-аналитик — Athene Noctua — в июне 2024 года писал, что на базе «75 Арсенал» находилось около 60% обнаруженного резерва средств ПВО сухопутных войск РФ – 574 из 950 единиц.