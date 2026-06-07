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Новости

Спутники зафиксировали пожар на арсенале ВМФ под Петербургом после атаки дронов. Власти закрыли лес между Большой Ижорой и Лебяжьим

The Insider
Спутниковый снимок NASA Firms

Спутниковый снимок NASA Firms

The Insider изучил данные NASA FIRMS и обнаружил несколько тепловых аномалий в районе объекта у Большой Ижоры, который в открытых источниках связывают с 15-м арсеналом Военно-морского флота России. Аномалии были зафиксированы после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область 6 июня.

Спутник VIIRS / Suomi NPP зафиксировал точку с мощностью теплового излучения 6,31 MW днем 6 июня. Утром 7 июня спутники Suomi NPP и NOAA-20 зафиксировали еще несколько точек с FRP от 0,37 до 1,79 MW. Эти данные подтверждают наличие источников теплового излучения в районе объекта, однако не позволяют оценить масштаб разрушений или площадь пожара.

OSINT-исследователь blinzka также опубликовал снимок Sentinel-2 за 6 июня в режиме false color urban, на котором в районе 15-го арсенала ВМФ видны яркие тепловые сигнатуры. На сопоставленном снимке Google видно, что эти точки приходятся на территорию объекта у Приморского шоссе между Большой Ижорой и Лебяжьим. Это совпадает с данными NASA FIRMS, которые показывают тепловые аномалии в этом районе 6 и 7 июня.

СБУ заявила, что совместно с Силами обороны Украины и ГУР нанесла удар по 15-му арсеналу ВМФ России в Ленинградской области, а также по Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе в Усть-Лабинске Краснодарского края. По утверждению СБУ, после атаки на склады 15-го арсенала ВМФ начались пожар и вторичная детонация. Служба безопасности Украины заявила, что на объекте хранятся ракеты и боеприпасы, а сам арсенал обеспечивает деятельность корабельной группировки России в Балтийском море.

Российские власти официально называют атакованный объект в Ломоносовском районе «объектом Министерства обороны» и не раскрывают, что именно там находится. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 6 июня сообщил, что после атаки беспилотников в Большой Ижоре продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны. По его словам, за медицинской помощью обратились четыре местных жителя, один из них был госпитализирован, троим, в том числе ребенку, помощь оказали на месте.

Дрозденко также сообщил, что из охранной зоны эвакуировали более 600 человек. Из них 390 человек находились в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. Власти заявили, что эвакуированным предоставили еду и воду, а в ПВР дежурят медики.

По данным СПАРК, по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Большая Ижора, Приморское шоссе, 14 было зарегистрировано АО «15 арсенал Военно-морского флота». Основным видом деятельности компании указано производство оружия и боеприпасов. Юрлицо ликвидировано вследствие банкротства 1 февраля 2024 года, однако это само по себе не означает, что военный объект на этом месте перестал существовать или использоваться. На Wikimapia эта территория также обозначена как 15-й арсенал российского ВМФ.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» со ссылкой на новые спутниковые снимки пишет, что на территории арсенала сдетонировали 12 ангаров разного типа. Накануне проект сообщал, что после атаки горели около 10 складов открытого и закрытого типа.

7 июня администрация Ленинградской области сообщила, что вход в лесополосу между Большой Ижорой и Лебяжьим ограничен с 6 июня «до особого распоряжения». Жителей и гостей Ломоносовского района попросили не заходить за ограждения, воздержаться от прогулок, сбора грибов и ягод, а также предупредить детей и пожилых родственников о запрете находиться в этой зоне.

Администрация Ленобласти

Администрация Ленобласти

В районе Большой Ижоры также продолжается разминирование. Дрозденко сообщил 7 июня, что работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов идут на участке дороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжьим. По его словам, въезд в населенные пункты открыт, но движение по дороге до завершения работы саперов не возобновят.

Октябрьская железная дорога сообщала, что пригородные поезда на участке Калище — Ораниенбаум продолжают ходить по укороченному маршруту — до станции Ораниенбаум-1, а дальше пассажиров перевозят автобусами. Комитет по транспорту Ленобласти также изменил маршруты автобусов между Сосновым Бором, Лебяжьим, Большой Ижорой и Петербургом.

6 июня Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью сбили 141 беспилотник. По его словам, обломки падали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал о трех пострадавших в городе, Дрозденко — о четырех пострадавших в Ленобласти, включая ребенка. По подсчетам The Insider, это была одна из самых масштабных атак на Петербург и Ленинградскую область за время войны.

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