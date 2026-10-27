Росмолодежь отслеживает 6 млн профилей в соцсетях с критикой войны и армии РФ. Это 48% всех аккаунтов под мониторингом

Почти половина из 12,5 млн аккаунтов и профилей, которые ежедневно отслеживает Росмолодежь, связана с критикой войны в Украине и российских вооруженных сил. Об этом свидетельствуют данные, которые замглавы ведомства Денис Аширов привел на заседании экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи. По словам чиновника, под мониторингом находятся 6 млн профилей с критикой «спецоперации» и армии РФ. Как подсчитал The Insider, они составляют 48% от общего количества отслеживаемых аккаунтов.

Росмолодежь относит такие публикации к категории «деструктивной и противоправной информации». Еще 1,1 млн отслеживаемых профилей ведомство связывает с политическим насилием и критикой власти, 1,5 млн — с наркотиками и наркоконтентом, 906 тысяч — с пропагандой и реабилитацией нацизма. Профилей с критикой войны и армии почти в 6,6 раза больше, чем профилей из последней категории.

Из выступления Аширова неясно, по каким критериям ведомство определяет наличие критики войны и власти, пересекаются ли перечисленные категории и какая доля аккаунтов принадлежит несовершеннолетним. Также не уточняется, сколько уникальных пользователей стоит за этими профилями.

Цифры прозвучали во время обсуждения защиты детей от опасного контента в интернете. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отметила, что существующие механизмы блокировки не позволяют полностью ограничить распространение запрещенных материалов, а подростки продолжают пользоваться инструментами обхода ограничений. Вместе с тем депутат признала, что одними запретами проблему не решить: по ее словам, ограничения способны вызвать у детей повышенный интерес к запрещенному контенту.

На том же заседании представитель МВД сообщил, что за девять месяцев 2026 года правоохранительные органы выявили 62,3 тысячи людей, которых подозревают в совершении преступлений в интернете. Среди них 4220 несовершеннолетних, или 6,8%, подсчитал The Insider. Еще 692 несовершеннолетних привлекли к ответственности за мошенничество.

Как Росмолодежь следит за пользователями соцсетей

При Росмолодежи действует Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), созданный по поручению Владимира Путина. Организация занимается поиском в интернете информации, которую российские власти считают опасной для несовершеннолетних.

Как ранее рассказывал The Insider, центр участвует в выявлении «социально опасных» школьников и студентов. По словам главы Росмолодежи Григория Гурова, благодаря работе ЦИСМ в 2024 году были возбуждены около 500 уголовных и несколько сотен административных дел, а тысячи человек были «профилактированы» из-за распространения запрещенной информации.

В августе 2026 года издание DOXA рассказало о работе центра. Журналисты изучили судебную практику и обнаружили 48 решений за 2025 год и первую половину 2026 года, в которых информация ЦИСМ стала основанием для преследования граждан. Среди них дело жителя Магнитогорска Сергея Соколова, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей после сообщения центра в прокуратуру. Поводом стали его комментарии во «ВКонтакте» с критикой российской армии. В Новосибирской области в 2025 году наиболее распространенной категорией «деструктивного» контента, по данным ЦИСМ, была критика войны против Украины. Следом шли идеи анархизма и пропаганда наркотиков.

Центр упоминался и в расследованиях международных правоохранительных органов. В декабре 2025 года Министерство юстиции США сообщило, что, согласно материалам обвинения, несколько сотрудников ЦИСМ входили в пророссийскую хакерскую группировку NoName057(16), проводившую DDoS-атаки на государственные учреждения, банки и объекты инфраструктуры в разных странах. По версии американского следствия, сотрудники центра также участвовали в создании сетевой инфраструктуры для этих атак. Издание «Вот Так» ранее связало руководство центра с разработкой программы DDoSia, используемой группировкой для атак на сайты европейских государств.

Ранее СМИ также писали о разработке по заказу российских властей системы «Индекс поколения». Ее закрытая часть предназначена для отслеживания идеологических настроений молодежи, включая отношение к Западу, ЛГБТ и войне в Украине. В частности система предусматривает оценку доли молодых людей, верящих в победу России, а низкие показатели должны становиться основанием для принятия властями «неотложных мер».