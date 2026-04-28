Связанные с Кремлем айтишники сделали приложение для DDoS-атак. Пользователей завлекают идеологией и криптовалютой — «Вот Так»

Пророссийская хакерская группировка NoName057(16) вербует участников DDoS-атак на правительственные сайты по всей Европе под видом «патриотической онлайн-игры». Попытки ликвидации группировки со стороны западных правоохранителей успеха не возымели — активность хакеров только выросла. Об этом рассказывается в расследовании издания «Вот Так».

«Вот Так» и RKS.Global проанализировали конфигурации (команды с параметрами атак), которые организаторы рассылали на подключенные устройства с 2023 до 2026 года. Выяснилось, что если до июля 2025 года хакеры отправляли в среднем около 6300 команд об атаках в месяц, то позднее средний показатель вырос до 7708.

С 14 по 17 июля 2025 года правоохранительные органы ряда стран ЕС, Швейцарии и США в ходе масштабной операции изъяли более сотни серверов группировки, провели 24 обыска, допросили 13 человек и выдали семь ордеров на арест. Кроме того, больше тысячи человек получили от полицейских сообщения с предупреждением об ответственности за киберпреступления. Тем не менее атаки возобновились уже через несколько дней и даже участились, что свидетельствует о том, что операция провалилась. В среднем около 300 атак в месяц оказывались успешными, и сайты какое-то время не открывались для пользователей.

Мишенями атак становились компании, банки и государственные учреждения западных стран. В ноябре 2025 года под удар попали сайты сразу нескольких госучреждений, политических партий и СМИ Дании — в результате в стране оказались под угрозой местные выборы: организаторы запасались электрогенераторами и фонарями, опасаясь отключения электроэнергии, но до этого в результате не дошло.

Осуществляются атаки с помощью специальной программы под названием DDoSia, которая устанавливается добровольными помощниками группировки на свои устройства и генерирует сотни автоматических запросов в день. При этом за каждый запрос пользователь может получить вознаграждение во внутренней игровой валюте — декоинах, — которую затем можно обменять на криптовалюту TON, а потом — на реальные деньги через сторонние приложения. Например, за 500 тысяч успешных атак в сутки пользователь может получить 50 декоинов. Стоимость одного декоина равна двум рублям (2,4 цента). Одно устройство, зараженное DDoSia, может совершать до нескольких миллионов запросов в сутки, что создает серьезную угрозу для сайтов. Приложение рекламируется в Telegram-каналах с предложениями заработать на «хакерской онлайн-игре» и «помочь России на информационном фронте».

Разработчиками приложения и координаторами группировки Европол считает двух россиян: 39-летнего Михаила Бурлакова и 36-летнего Максима Лупина. Оба они, если судить по данным утечек, живут в Москве. Лупин занимает пост генерального директора Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), а Бурлаков — его заместителя. В этом качестве Лупин участвовал в заседаниях Совета при президенте и комиссии Госсовета, а также в Конгрессе молодых ученых, где присутствовал и Владимир Путин.