Власти Приморья предупредили жителей о задержках соцвыплат из-за войны

Минтруд Приморского края сообщил жителям региона о возможных задержках социальных выплат. Это объяснили «повышенной нагрузкой» на бюджет в условиях войны в Украине.

В ведомстве объяснили «повышенные нагрузки» необходимостью «решения общегосударственных задач» — в том числе тех, которые связаны с «проведением специальной военной операции»:

«В этих условиях финансирование отдельных мер социальной поддержки осуществляется поэтапно, поэтому перечисление некоторых выплат может происходить с временной задержкой».

О каких конкретно выплатах идет речь, неясно. В Минтруде пообещали, что все положенные деньги будут выплачены в полном объеме, но сроки не уточнили.

Как отмечает «Коммерсантъ», ранее в регионе внесли корректировки в бюджет: депутаты законодательного собрания Приморья сократили выделенные средства на несколько госпрограмм. Под сокращения попали программы развития здравоохранения, транспортного комплекса, обеспечения населения края доступным жильем. Были также сокращены расходы на образование, развитие спорта и социальную поддержку населения.

Дополнительные 1,5 млрд рублей одновременно направили в резервный фонд правительства Приморского края «на оказание материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции».