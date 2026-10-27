Российский фрегат «Неустрашимый», сопровождавший «теневой флот» в Ла-Манше, заметили в Балтийском море

После трех с лишним месяцев курсирования у берегов Великобритании российский фрегат «Неустрашимый» был замечен в Балтийском море. На протяжении последних нескольких месяцев корабль сопровождал танкеры «теневого флота». О его замене не было известно, а значит, уход «Неустрашимого» может означать перерыв в постоянном российском присутствии в Ла-Манше.
Корабль «Неустрашимый» заметили на пути в Балтийское море накануне в проливе Большой Бельт (Дания). Он шел вместе с судном снабжения «Валентин Рыков» (IMO: 4750653). Последний при этом со вчерашнего дня остается на якоре недалеко от датских берегов, свидетельствуют актуальные данные AIS.
«Валентин Рыков» вышел из российского порта Балтийск в середине октября. Аналитики тогда предполагали, что он направляется именно для пополнения запасов на «Неустрашимом». После захода в Ла-Манш 20 октября судно развернулось и, по всей видимости, уже в компании фрегата вернулось в Балтийское море.
При этом неясно, заменил ли «Неустрашимый» на дежурстве у британских берегов какой-либо другой корабль.
Как отмечает OSINT-проект Russian Forces Spotter, вероятно, это первый случай с весны, когда постоянное присутствие России у берегов Великобритании прервалось. В апреле этого года в Ла-Манше заметили корабль «Адмирал Григорович»: он сопровождал суда «теневого флота» на протяжении нескольких месяцев, пока в середине июля не вернулся в Балтийск. Незадолго до этого в водах Ла-Манша появился «Неустрашимый»: его заметили не позднее 10 июля.
Профильное издание Navy Lookout в то же время отмечает, что эта смена маршрута для «Неустрашимого» и «Валентина Рыкова» еще не обязательно означает их возвращение в Россию. Они могут искать укрытия от шторма.