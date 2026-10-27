Российский фрегат «Неустрашимый», сопровождавший «теневой флот» в Ла-Манше, заметили в Балтийском море

При этом неясно, заменил ли «Неустрашимый» на дежурстве у британских берегов какой-либо другой корабль.

Как отмечает OSINT-проект Russian Forces Spotter, вероятно, это первый случай с весны, когда постоянное присутствие России у берегов Великобритании прервалось. В апреле этого года в Ла-Манше заметили корабль «Адмирал Григорович»: он сопровождал суда «теневого флота» на протяжении нескольких месяцев, пока в середине июля не вернулся в Балтийск. Незадолго до этого в водах Ла-Манша появился «Неустрашимый»: его заметили не позднее 10 июля.

Профильное издание Navy Lookout в то же время отмечает, что эта смена маршрута для «Неустрашимого» и «Валентина Рыкова» еще не обязательно означает их возвращение в Россию. Они могут искать укрытия от шторма.