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Новости

Минцифры готовит ограничения для виртуальных операторов связи. Это может привести к росту цен

The Insider
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Министерство цифрового развития России планирует ужесточить правила работы виртуальных операторов мобильной связи (MVNO), в том числе ввести минимальный тариф в 250 рублей в месяц, запретить им обслуживать объекты критической информационной инфраструктуры и ограничить использование сетей более чем двух инфраструктурных операторов в одном регионе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли.

Кроме того, для виртуальных операторов могут повысить отчисления в резерв универсального обслуживания с нынешних 2 до 4%. Из этого фонда финансируется, в частности, программа устранения цифрового неравенства, которую реализует Ростелеком. При этом вводить отдельные лицензии для MVNO пока что не планируется.

В Минцифры «Коммерсанту» заявили, что конкретные механизмы изменения законодательства еще прорабатываются. Ведомство объяснило необходимость таких мер тем, что некоторые виртуальные операторы, прежде всего связанные с крупными банками, предлагают связь по себестоимости или ниже рыночной благодаря другим сервисам своих экосистем. Это позволяет им компенсировать расходы на связь за счет других продуктов и привлекать абонентов низкими ценами, что, по мнению министерства, может сокращать доходы традиционных операторов и их возможности инвестировать в развитие сетей.

Виртуальные операторы используют инфраструктуру базовых компаний, но могут самостоятельно формировать тарифы и предлагать услуги под собственным брендом. Как пишет «Коммерсантъ», по данным TelecomDaily, к концу 2025 года в России насчитывалось более 25,5 млн SIM-карт MVNO — на 51% больше, чем годом ранее. Среди крупнейших игроков — Yota, «Сбермобайл» и «Т-Мобайл».

Представители виртуальных операторов предупреждают, что ограничения могут привести к подорожанию связи и замедлить развитие новых услуг. В «Т-Мобайле» заявили, что MVNO помогают тестировать новые тарифы, системы защиты и корпоративные сервисы, а также платят за использование инфраструктуры базовых операторов и делают отчисления в резерв универсального обслуживания.

Крупнейшие традиционные операторы, напротив, поддержали инициативу Минцифры. В «Вымпелкоме» заявили, что виртуальные операторы не должны обесценивать услуги связи и наносить ущерб своим партнерам. Представитель МТС сказал, что действующая модель создает дисбаланс на рынке, а новые правила помогут обеспечить необходимые инвестиции в отрасль.

Если предложенные ограничения будут приняты, виртуальные операторы могут лишиться части преимуществ, благодаря которым они конкурируют с традиционными компаниями. В частности, минимальная цена тарифа ограничит возможность предлагать дешевую или бесплатную связь в рамках банковских экосистем. В результате абоненты могут столкнуться с ростом расходов на мобильную связь.

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Публикация:«Минцифры готовит ограничения для виртуальных операторов связи. Это может привести к росту цен»

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