Правительство внесло законопроект о лишении операторов связи лицензий за судимости владельцев, в том числе за дискредитацию армии

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий лишать операторов связи лицензий из-за судимостей их владельцев и руководителей, даже если сами компании не нарушали закон. Основанием станут не только экономические преступления, но и статьи, по которым в России преследуют противников войны, включая дискредитацию армии, государственную измену и участие в деятельности нежелательных организаций.

Если у владельца обнаружится неснятая или непогашенная судимость, оператору дадут три месяца на устранение нарушения, после чего его лицензия подлежит прекращению. Новые правила создают дополнительный инструмент давления на предпринимателей: чтобы сохранить возможность работать, собственнику может потребоваться продать бизнес или отказаться от контроля над ним.

The Insider изучил документацию законопроекта, он внесен 23 октября. Законопроект распространяется на операторов мобильной связи, в том числе виртуальных, а также на операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и имеющих право оказывать услуги передачи данных.

Лицензию можно будет потерять из-за антивоенных высказываний владельца

Согласно законопроекту, у владельцев и руководителей операторов не должно быть неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или против государственной власти. Ограничение распространяется на генеральных директоров, членов коллегиальных исполнительных органов и советов директоров, а также конечных бенефициаров — людей, которые фактически владеют компанией или контролируют ее.

В пояснительной записке к законопроекту правительство указывает, что изменения необходимы для проверки наличия судимостей за преступления в сфере экономики у предпринимателей, руководителей и владельцев операторов связи. Однако непосредственно в тексте законопроекта перечень оснований значительно шире. Например, к преступлениям против государственной власти в российском Уголовном кодексе относятся не только коррупционные и должностные преступления, но и статьи, используемые для политического преследования.

В частности речь идет о статье 280.3 УК РФ — публичной дискредитации российской армии. По ней в России возбуждают уголовные дела за антивоенные высказывания и публикации в социальных сетях. В эту же категорию входят государственная измена (статья 275 УК), публичные призывы к экстремизму (статья 280 УК), осуществление деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК) и призывы к введению санкций против России (статья 284.2 УК).

Таким образом, уголовный приговор за действия, совершенно не связанные с телекоммуникационным бизнесом, станет основанием для прекращения лицензии компании. При этом административный штраф за дискредитацию армии сам по себе не станет основанием для прекращения лицензии. Законопроект требует именно наличия судимости по уголовному делу.

Для проверки сведений о владельцах и руководителях предполагается использовать данные МВД. Операторов обяжут передавать информацию о соответствующих лицах при оформлении лицензий, включая персональные данные, необходимые для проверки судимостей.

Три месяца на устранение нарушения

Законопроект предусматривает, что оператору дадут три месяца на устранение нарушения. Если за это время требования закона не будут выполнены, действие лицензии прекратится.

Если судимость имеет наемный генеральный директор, компания сможет заменить его другим руководителем. Но если осужден конечный владелец, ситуация значительно сложнее: смена директора не устранит наличие судимости у человека, контролирующего бизнес.

Одним из способов выполнить новые требования станет продажа доли или передача контроля другому собственнику. Иначе компания рискует потерять лицензию, без которой не сможет законно оказывать соответствующие услуги связи.

В результате уголовный приговор владельцу способен поставить под угрозу существование всего бизнеса, даже если сам оператор не совершал никаких нарушений. Это создает механизм давления на предпринимателей: угроза потери лицензии может вынудить собственника продать компанию, в том числе на невыгодных условиях.

При этом законопроект не предусматривает непосредственной конфискации имущества или передачи компании государству. Его действие ограничивается лицензированием, однако потеря лицензии способна лишить телекоммуникационный бизнес значительной части его экономической ценности.

Для прекращения лицензии по новому основанию не потребуется отдельное решение суда о конфискации активов. Вместе с тем оператор сохранит право обжаловать действия лицензирующего органа.

Аналогичная инициатива Минцифры обсуждалась еще в июне 2025 года. Теперь законопроект официально внесен правительством в Госдуму. Предусмотренная документом дата вступления новых правил в силу — 1 сентября 2027 года.