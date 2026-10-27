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«Лиза Алерт» приостановила поисково-спасательные операции в лесах Сибири и Дальнего Востока из-за медведей

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» на время приостановил поиск пропавших людей в лесах Сибири, Дальнего Востока и северных регионов России. Ограничения связали с активностью медведей, пишут «Люди Байкала». 

Председатель отряда Григорий Сергеев назвал причиной такого решения увеличение численности медведей и изменения в их поведении: 

«На определенной территории была ситуация с нетрадиционным для медведя поведением, и мы понимаем, что он иначе относится к людям, не как обычный зверь, с которыми мы привыкли иметь дело».

Ограничения на работу поисковых отрядов сейчас действуют в Иркутской, Томской и Архангельской областях и на Алтае. Поиски возобновят после того, как ляжет устойчивый снег, а медведи впадут в спячку. 

По подсчетам СМИ, с начала августа и по конец октября в России зафиксировали нападения медведей на людей как минимум в 15 регионах. В Минприроды объясняли нашествие ростом популяции. Экологи называли среди причин неурожай орехов и ягод, лесные пожары и вырубки, а также свалки рядом с населенными пунктами. 

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Публикация:««Лиза Алерт» приостановила поисково-спасательные операции в лесах Сибири и Дальнего Востока из-за медведей»

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