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Новости

В Красноярском крае, где медведи за месяц убили семь человек, начнут метить шкуры убитых зверей, чтобы охотники не получали награду дважды

The Insider
Иллюстрация к материалу

Правительство Красноярского края изменило порядок выплаты вознаграждения за добычу бурого медведя. Соответствующее постановление № 832-п от 16 октября опубликовано на региональном портале правовой информации, обнаружил The Insider.

Согласно документу, инспектор осматривает невыделанную шкуру добытого медведя вместе с головой, а затем делает на ней треугольную высечку длиной 3–5 см в области нижней челюсти. Осмотр должен сопровождаться фото- или видеофиксацией, после чего шкуру возвращают охотнику. Если на шкуре обнаружат две и более высечки или повреждения, из-за которых нельзя нанести метку или убедиться, что ее не наносили раньше, в выплате откажут. Деньги также не получит тот, кто добыл медведя запрещенными орудиями или способами охоты либо до вступления в силу решения о вознаграждении. При этом подавать документы и предъявлять шкуру больше не обязательно именно в том округе, где был убит зверь.

Вознаграждение в 36,5 тысячи рублей за каждого медведя, добытого в охотничьих угодьях, власти края ввели 11 сентября. К 16 октября в регионе убили 1016 бурых медведей.

Красноярский край больше других регионов пострадал от нападений медведей в этом году. Только за сентябрь медведи убили в крае семь человек. 23 сентября краевое управление СК возбудило дело о халатности из-за гибели людей, а на следующий день следователи провели обыски в региональном министерстве природных ресурсов и изъяли документы о регулировании численности медведей. По данным ведомства, численность бурых медведей в крае выросла в 2,5 раза и превышает 26 тысяч особей. Жители больше 15 районов, а также Красноярска, Железногорска и Зеленогорска сообщали о медведях в населенных пунктах больше 120 раз.

С конца лета медведи выходят к людям по всей стране. По подсчетам журналистов, о таких случаях с начала года сообщали в 41 регионе. По подсчетам ТАСС, к 10 октября с начала года медведи убили в России около 25 человек, а власти застрелили больше 3,4 тысячи животных, признанных опасными. Минприроды объясняет нашествие ростом популяции. Экологи называют среди причин неурожай орехов и ягод, лесные пожары и вырубки, а также свалки рядом с населенными пунктами. По их мнению, отстрелами проблему не решить.

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Публикация:«В Красноярском крае, где медведи за месяц убили семь человек, начнут метить шкуры убитых зверей, чтобы охотники не получали награду дважды»

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