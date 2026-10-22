В Красноярском крае, где медведи за месяц убили семь человек, начнут метить шкуры убитых зверей, чтобы охотники не получали награду дважды

Правительство Красноярского края изменило порядок выплаты вознаграждения за добычу бурого медведя. Соответствующее постановление № 832-п от 16 октября опубликовано на региональном портале правовой информации, обнаружил The Insider.

Согласно документу, инспектор осматривает невыделанную шкуру добытого медведя вместе с головой, а затем делает на ней треугольную высечку длиной 3–5 см в области нижней челюсти. Осмотр должен сопровождаться фото- или видеофиксацией, после чего шкуру возвращают охотнику. Если на шкуре обнаружат две и более высечки или повреждения, из-за которых нельзя нанести метку или убедиться, что ее не наносили раньше, в выплате откажут. Деньги также не получит тот, кто добыл медведя запрещенными орудиями или способами охоты либо до вступления в силу решения о вознаграждении. При этом подавать документы и предъявлять шкуру больше не обязательно именно в том округе, где был убит зверь.

Вознаграждение в 36,5 тысячи рублей за каждого медведя, добытого в охотничьих угодьях, власти края ввели 11 сентября. К 16 октября в регионе убили 1016 бурых медведей.

Красноярский край больше других регионов пострадал от нападений медведей в этом году. Только за сентябрь медведи убили в крае семь человек. 23 сентября краевое управление СК возбудило дело о халатности из-за гибели людей, а на следующий день следователи провели обыски в региональном министерстве природных ресурсов и изъяли документы о регулировании численности медведей. По данным ведомства, численность бурых медведей в крае выросла в 2,5 раза и превышает 26 тысяч особей. Жители больше 15 районов, а также Красноярска, Железногорска и Зеленогорска сообщали о медведях в населенных пунктах больше 120 раз.

С конца лета медведи выходят к людям по всей стране. По подсчетам журналистов, о таких случаях с начала года сообщали в 41 регионе. По подсчетам ТАСС, к 10 октября с начала года медведи убили в России около 25 человек, а власти застрелили больше 3,4 тысячи животных, признанных опасными. Минприроды объясняет нашествие ростом популяции. Экологи называют среди причин неурожай орехов и ягод, лесные пожары и вырубки, а также свалки рядом с населенными пунктами. По их мнению, отстрелами проблему не решить.