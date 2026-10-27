Сербский телеканал RTV извинился перед зрителями за то, что годами «на многое закрывал глаза» во время президентства Вучича

Телерадиокомпания Воеводины (RTV) в прямом эфире извинилась перед зрителями за то, что годами закрывала глаза на многие проблемы.
Извинения прозвучали в вечернем выпуске программы Dnevnik в понедельник, 26 октября:
«Общественный вещатель на протяжении многих лет не выполнял свою функцию. Проблемы замалчивались, на многое закрывали глаза, информация подавалась однобоко и без критики, не задавались нужные вопросы или не задавались вопросов вообще. И за это мы должны извиниться перед зрителями», — зачитал ведущий Горан Эрор.
Эрор добавил, что сотрудники канала долгое время боролись за возможность работать свободно, но не добились этого «вовремя». «Но мы верим, что эту борьбу важно продолжать», — резюмировал он.
После этого зрителям показали кадры празднования победы оппозиционного «Студенческого списка» на улицах сербских городов. Ведущий назвал эти кадры одними из немногих, «которые RTV должен был показать зрителям сегодня вечером».
На этом фоне исполняющий обязанности главреда Первой телевизионной программы RTV Ненад Чачич объявил, что уйдет со своего поста.
Похожая история произошла в Венгрии. Там после парламентских выборов и ухода с поста премьера Виктора Орбана этой весной перед зрителями извинилась редакция государственного телеканала M1.
В то же время вечером понедельника в редакцию другого сербского издания — таблоида Informer — ворвались протестующие.
Они оказались сторонниками победившей оппозиции, в их числе — известная в Сербии активистка Дияна Хрка, мать Стефана Хрки, погибшего во время обрушения навеса над железнодорожной станцией в Нови-Саде осенью 2024-го. Этот инцидент послужил катализатором протестов, которые и привели спустя два года к изменениям на парламентских выборах.
Представители самого «Студенческого списка» в соцсетях призвали отказаться от насилия и оставаться «спокойными и ответственными».
Сербская прогрессивная партия (СПП) экс-президента Александра Вучича проиграла досрочные парламентские выборы 25 октября. Вучич признал поражение и заявил, что оппозиционный «Студенческий список» получит 135–140 мест в Народной скупщине, а СПП — около 105. По данным Республиканской избирательной комиссии, у «Студенческого списка» — около 52% голосов, у СПП — 39%. Явка превысила 68%.