Сербский телеканал RTV извинился перед зрителями за то, что годами «на многое закрывал глаза» во время президентства Вучича

Эрор добавил, что сотрудники канала долгое время боролись за возможность работать свободно, но не добились этого «вовремя». «Но мы верим, что эту борьбу важно продолжать», — резюмировал он.

После этого зрителям показали кадры празднования победы оппозиционного «Студенческого списка» на улицах сербских городов. Ведущий назвал эти кадры одними из немногих, «которые RTV должен был показать зрителям сегодня вечером».

На этом фоне исполняющий обязанности главреда Первой телевизионной программы RTV Ненад Чачич объявил, что уйдет со своего поста.

Похожая история произошла в Венгрии. Там после парламентских выборов и ухода с поста премьера Виктора Орбана этой весной перед зрителями извинилась редакция государственного телеканала M1.

В то же время вечером понедельника в редакцию другого сербского издания — таблоида Informer — ворвались протестующие.