Владельцы прав на песни Элвиса Пресли подали коллективный иск к Anthropic

Правообладатели музыки Элвиса Пресли подали в суд на компанию-разработчика моделей искусственного интеллекта Anthropic, обвинив ее в нарушении авторских прав. Об этом пишет газета The New York Times.

Авторы иска утверждают, что компания использовала 274 песни Пресли для обучения своих ИИ-моделей. В документах упоминаются такие хиты исполнителя, как Return To Sender, All Shook Up или Can't Help Falling In Love.

В общей сложности от компании-разработчика требуют компенсацию в размере $41 млн, или $150 тысяч за каждую песню.

Саму Anthropic обвинили в том, что она построила свою бизнес-модель на «нарушении авторских прав в беспрецедентных масштабах». В компании в то же время заявили, что не согласны с озвученными претензиями и намерены защищаться в суде.

Похожий иск на прошлой неделе против разработчика подала музыкальная компания Reservoir. Она также обвинила Anthropic в использовании более чем 850 композиций для обучения чат-бота Claude без разрешения правообладателя. В этом случае претензии касались песен Мадонны и других исполнителей.