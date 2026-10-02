Апелляционный суд США впервые признал нарушением авторских прав использование защищенных материалов для обучения ИИ

Апелляционный суд США по Третьему округу оставил в силе решение в пользу Thomson Reuters по делу против разработчика юридической ИИ-системы ROSS Intelligence. Суд признал, что компания нарушила авторские права, использовав подготовленные редакторами Westlaw аннотации к судебным решениям для обучения собственной системы юридического поиска. Это первое решение федерального апелляционного суда США по вопросу о том, может ли использование защищенных авторским правом материалов для обучения ИИ считаться добросовестным использованием (fair use).

Спор касался 2243 так называемых headnotes — кратких изложений правовых положений из судебных решений, которые редакторы Thomson Reuters составляют для принадлежащей компании базы Westlaw. ROSS разрабатывала конкурирующий сервис, позволявший задавать юридические вопросы обычным языком и получать релевантные фрагменты судебных решений. Для обучения системы подрядчики компании использовали тысячи аннотаций Westlaw при подготовке примерно 25 тысяч обучающих материалов.

ROSS утверждала, что аннотации недостаточно оригинальны для защиты авторским правом, а их использование при обучении алгоритма подпадает под fair use. Суд отверг оба аргумента. По его мнению, редакторы Westlaw принимают самостоятельные решения о том, какие правовые положения выделить и как их сформулировать, поэтому аннотации обладают необходимой для авторско-правовой защиты степенью оригинальности.

При оценке добросовестности использования суд обратил особое внимание на то, что ROSS создавала коммерческий продукт, который должен был напрямую конкурировать с Westlaw. Хотя аннотации использовались только на промежуточном этапе — для обучения алгоритма, — конечная цель обеих систем является практически одинаковой: помочь пользователю найти нужные фрагменты судебных решений. Суд назвал использование материалов ROSS «в лучшем случае минимально преобразующим».

Суд также решил, что действия ROSS могли причинить ущерб как самому бизнесу Westlaw, так и потенциальному рынку лицензирования подобных материалов для обучения ИИ. При этом исходные судебные решения, на основании которых Thomson Reuters составляла аннотации, находятся в открытом доступе и не защищены авторским правом. По мнению суда, ROSS могла обучать систему на них, не копируя редакционные материалы Westlaw.

Иск Thomson Reuters подала в 2020 году. ROSS Intelligence прекратила работу в 2021 году, объяснив закрытие расходами на судебный спор. В феврале 2025 года федеральный суд в Делавэре вынес частичное решение в пользу Thomson Reuters, а теперь апелляционный суд его подтвердил.

При этом решение суда не устанавливает общих правил для каждого спора об обучении ИИ. Оно было основано на конкретном кейсе о редакционных материалах, защищенных авторским правом, с участием прямого конкурента, который стремился выполнять во многом ту же работу, что и Westlaw. Тем не менее, этот случай придает дополнительный вес источнику и функции обучающих данных, отмечает Techspot. Разработчики ИИ часто могут получать общедоступные документы, но это не обязательно дает им право использовать рефераты, метки, рейтинги или другие редакционные материалы издателя, созданные на основе этих документов.