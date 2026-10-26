Мьянма маскировала закупки подсанкционного иранского авиационного топлива — Reuters

Мьянма закупала авиационное топливо у Ирана, несмотря на санкции США, но в документах указывала, что получает дизель из Южной Африки. Как выяснило Reuters, в схеме участвовали энергетические компании из Мьянмы и Таиланда и старейший банк Таиланда. Центральный банк Мьянмы согласился оформить поставки как дизельное топливо, а не как авиационное. Военные Мьянмы регулярно наносят авиадары по гражданским объектам на фоне продолжающегося вооруженного конфликта с повстанцами.

В августе 2023 года США ввели адресные санкции против авиационной топливной отрасли Мьянмы — из-за кампании авиаударов, которую военные страны проводят по гражданским объектам, чтобы подавить повстанческие силы. Тем не менее с октября 2024-го по декабрь 2025 года Иран был основным поставщиком авиационного топлива для военных Мьянмы.



По данным Reuters, военная хунта Мьянмы создала схему, которая позволила обходить эти санкции. В качестве примера того, как работала схема, издание приводит партию топлива, заказанную мьянманским энергетическим брокером Dynamic Wave у тайской компании Tawan-Oil Trading. В заключенном договоре указывалось, что Dynamic Wave должен был получить около 113 тысяч баррелей топлива дизельного топлива из Южной Африки на сумму $15,8 млн. Однако договор был фиктивным: согласно данным ООН и компании Vortexa, в 2025 году никаких поставок топлива из Южной Африки в Мьянму не осуществлялось. В то же время в декабре 2025 года в воды Мьянмы из Ирана прибыл танкер Reef, находящийся под санкциями США, — с тем же объемом топлива, что указывался в договоре между Dynamic Wave и Tawan-Oil Trading.

То, что танкеры Reef перевозили авиационное топливо из Ирана в Мьянму, подтверждают данные о поставках топлива в Мьянму, спутниковые снимки и анализ компании SynMax Intelligence, которая отслеживала маршрут танкера от иранского порта Бендер-Аббас до Юго-Восточной Азии. Танкеры Reef позже были переименованы в Maris и Noble.

В схеме участвовал и валютный регулятор Мьянмы (Центральный банк), согласившийся оформить поддельные импортные документы, в которых груз будет обозначен как дизельное топливо, а не авиационное, не объясняя причины такой подмены. Об этом свидетельствует копия письма регулятора от 30 ноября, полученная Reuters от активистской организации Justice for Myanmar.

Регулятор также разрешил Dynamic Wave и ее клиенту, компании National Energy Prime Aviation Services Company, перечислить оплату за груз компании Tawan на счет в Siam Commercial Bank (SCB) — старейшем банке Таиланда. Reuters пишет, что эксперты ООН в еще в 2024 году назвали компанию Tawan поставщиком авиатоплива для военных Мьянмы. В том же докладе ООН SCB был назван одним из ключевых посредников в обеспечении закупок для военных Мьянмы, однако банк отверг эти обвинения.

Reuters удалось установить и другой случай поставки авиационного топлива под видом дизеля. В мае 2025 года Dynamic Wave договорилась о покупке у Tawan 202 тысяч баррелей дизельного топлива из Южной Африки. В соглашении указывалось, что дизель должен прибыть в мьянманский порт Янгона в течение месяца, а Dynamic Wave должна перечислить $26 млн на счет Tawan в SCB. В счёте-фактуре была указана плотность топлива, соответствующая характеристикам авиационного топлива, а не дизеля, продаваемого в Юго-Восточной Азии, а цена топлива более чем на 50% превышала мировой эталонный показатель стоимости дизеля.

Согласно данным о поставках, 17 июня танкер Noble прибыл в Янгон, доставив чуть менее 200 000 баррелей авиационного топлива. Топливо на борт Noble, согласно анализу спутниковых снимков от SynMax, было загружено в иранском порту Бендер-Аббас. Как ранее писало Reuters, поставки авиационного топлива из Ирана в Мьянму продолжались и в 2026 году.

Reuters не удалось получить комментарии у Dynamic Wave, других компаний участвовавших в схеме. Представители правительства Мьянмы и Министерства иностранных дел Ирана также не ответили на запросы о комментариях.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года, когда армия отстранила от власти гражданское правительство Аун Сан Су Чжи. После этого в стране началась гражданская война между военными и вооруженными группировками сопротивления. Армия активно применяет авиацию для ударов по территориям, контролируемым противниками хунты. По данным ООН, военная хунта Мьянмы в 2026 году участила авиаудары и другие атаки на мирное население, в результате которых погибли тысячи человек.