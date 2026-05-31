Не менее 55 человек погибли при взрыве на севере Мьянмы. Предварительно, сдетонировали материалы для горнодобычи

Фото: Shwe Phee Myay

Не менее 55 человек погибли и десятки получили ранения в результате мощного взрыва в деревне Каунгтат на севере Мьянмы, недалеко от границы с Китаем. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным СМИ, среди погибших — 25 женщин и 30 мужчин. Взрыв произошел около полудня 31 мая по местному времени.

Деревню контролирует Таангская армия национального освобождения (TNLA), которая ведет боевые действия против военной хунты Мьянмы. В заявлении, направленном Reuters, представители TNLA сообщили о жертвах, но не назвали их число. По предварительной версии, причиной трагедии стала случайная детонация материалов, хранившихся для использования в горнодобывающей отрасли.

«Фронт освобождения государства Палаунг / TNLA выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших, пострадавших и всем, кто понес ущерб в результате взрыва», — говорится в заявлении группировки.

В TNLA сообщили, что начали расследование обстоятельств произошедшего. Представители группировки пообещали привлечь к ответственности всех, кто может быть причастен к инциденту, а также оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Север Мьянмы остается одним из основных районов вооруженного конфликта между военной хунтой, захватившей власть в результате переворота 2021 года, и этническими вооруженными группировками. TNLA входит в число наиболее влиятельных повстанческих сил в регионе и контролирует часть территорий в штате Шан на границе с Китаем.

