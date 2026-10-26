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WSJ: Администрация Трампа продвигает Виктора Орбана на пост генсека ООН

The Insider
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Администрация Дональда Трампа выступает за то, чтобы бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал следующим генеральным секретарем ООН. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в трех странах. По их данным, идею Орбану подала сама американская сторона и она же подталкивает его вступить в гонку.

Как утверждают собеседники издания, Россия и Китай, судя по прежним переговорам с США, план поддерживают и Орбан мог бы стать общим кандидатом трех стран. Чиновник Госдепартамента насчитал восемь голосов в Совете безопасности ООН, которые Орбан получит «уверенно», и еще два, которые находятся в пределах досягаемости. Всего в Совбезе 15 членов.

Американский чиновник признал, что на первый взгляд идея звучит безумно. При этом он заявил: «Орбан — кандидат мечты для MAGA-консерваторов». По его словам, у Орбана «правильная» идеология, он умеет пользоваться властью во враждебной среде и не испугается истеблишмента ООН.

Как пишет издание, американские чиновники сами связались с Орбаном, чтобы узнать, интересна ли ему должность. Он отнесся к идее благосклонно, но с оговорками и не собирается баллотироваться без уверенности в победе. Публичное объявление, по данным третьего источника, отложено до конца промежуточных выборов в США. Срок полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря.

Орбан возглавлял правительство Венгрии с 2010 по 2026 год, пока его партия «Фидес» не проиграла апрельские выборы партии «Тиса» Петера Мадьяра. Перед выборами Орбана поддержал Трамп, а вице-президент Джей Ди Вэнс агитировал за него. 18 октября Мадьяр обвинил Орбана в рассуждениях о вооруженном восстании и напомнил, что за насильственное изменение конституционного строя в Венгрии грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Публикация:«WSJ: Администрация Трампа продвигает Виктора Орбана на пост генсека ООН»

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