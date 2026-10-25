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Новости

Россия впервые с начала войны примет крупное соревнование по олимпийскому виду спорта. ЧМ по тяжелой атлетике пройдет в Москве в 2030 году

The Insider
Представители стран, получивших право на проведение соревнований, и члены Исполнительного совета. Фото: IWF

Представители стран, получивших право на проведение соревнований, и члены Исполнительного совета. Фото: IWF

Россия получила право на проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике, сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Соревнования пройдут в 2030 году в Москве. Таким образом, Россия впервые с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение российских войск в Украине, получила право принять крупное международное соревнование по олимпийскому виду спорта.

В январе IWF разрешила российским спортсменам в категории до 23 лет участвовать в международных турнирах с флагом и гимном. Позднее, в июне, Международная федерация тяжелой атлетики сняла все ограничения для спортсменов из России и Беларуси.

25 октября IWF определила места проведения четырех чемпионатов мира в период с 2028 по 2030 год. Так, в 2028 году чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек состоится в Приштине (Косово), а ЧМ среди юниоров — в Каракасе (Венесуэла). В 2029 году взрослый чемпионат мира пройдет в индийском Ахмадабаде. Как отметил генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес, Косово, Венесуэла и Индия впервые примут у себя соревнования под эгидой IWF.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и рекомендовал всем международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях. 

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Публикация:«Россия впервые с начала войны примет крупное соревнование по олимпийскому виду спорта. ЧМ по тяжелой атлетике пройдет в Москве в 2030 году»

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