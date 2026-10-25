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Маск стал крупнейшим индивидуальным донором партии в США. Он потратил $446 млн на кампанию республиканцев перед промежуточными выборами — WP

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Миллиардер Илон Маск стал крупнейшим индивидуальным донором политической партии в США. Согласно подсчетам The Washington Post, изучившей отчеты о финансировании выборов, бизнесмен вложил $446 млн личных средств в финансирование Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов, чтобы помочь ей сохранить контроль над Конгрессом.

В общей сложности крупнейшие спонсоры потратили более $2,7 млрд на то, чтобы повлиять на промежуточные выборы. Сторонники республиканцев пожертвовали им $1,7 млрд, в то время как Демократическая партия получила от доноров $832 млн. Еще $264 млн пожертвовали двухпартийные и лоббистские группы. Большая часть средств, независимо от партийной принадлежности, была передана суперкомитетам политических действий (Super PAC), которые на законных основаниях могут принимать неограниченные суммы.

В списке главных спонсоров Республиканской партии вслед за Маском идут владельцы компании Uline Элизабет и Ричард Юлайн ($150 млн), некоммерческая организация One Nation ($133 млн), совладелец трейтинговой компании Susquehanna International Group Джефф Ясс ($110 млн).

Главными спонсорами Демократической партии стали Джордж Сорос и некоммерческая организация Majority Forward, пожертвовавшие по $102 млн. Еще $94 млн пожертвовала некоммерческая организация House Majority Forward, и $84 млн — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Как отмечает Washington Post, владелец газеты и один из богатейших людей в мире Джефф Безос за этот избирательный цикл пожертвовал всего $15 тысяч долларов, причем только федеральным комитетам, связанным с его компаниями Amazon и Blue Origin.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а также 35 сенаторов.

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Публикация:«Маск стал крупнейшим индивидуальным донором партии в США. Он потратил $446 млн на кампанию республиканцев перед промежуточными выборами — WP»

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