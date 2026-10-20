WP: В США чиновники готовят штаты к возможному вмешательству администрации Трампа в промежуточные выборы в Конгресс

Группа американских чиновников в частном порядке консультирует власти штатов по вопросам возможного вмешательства администрации Трампа в выборы, пишет The Washignton Post. Их цель – подготовить штаты к возможному вмешательству федеральных властей в промежуточные выборы в Конгресс. Среди опасений – возможная отправка администрацией Трампа военных или сотрудников иммиграционной службы на избирательные участки. Администрация Трампа заявляет что «принимает решительные меры для защиты выборов».

WP поговорила с двумя чиновниками, участвующими в консультациях, а также изучила некоторые документы, подготовленные группой для этих встреч. Источники издания утверждают, что консультирующая группа состоит примерно из десяти действующих и бывших чиновников, имеющих опыт работы в Министерстве обороны. Некоторые из этой группы ранее занимались противодействием авторитаризму за рубежом. За последние несколько месяцев группа консультировала представителей десяти штатов, в том числе губернаторов, сотрудников избирательных комиссий и членов Палаты представителей и Сената от обеих партий, которые также опасаются федерального вмешательства.

Во время консультаций группа разбирала возможные способы использования администрацией Трампа федеральных полномочий для влияния на выборы. Законодателей Конгресса призывали быть готовыми публично выступить против такого вмешательства, а властям штатов рекомендовали укрепить избирательные процедуры, чтобы предотвратить их использование федеральным правительством в своих интересах. По словам членов группы, их консультации основаны на личном анализе действий администрации и публичных заявлений президента и его союзников, а не на конкретных разведывательных данных или информации, доступной им благодаря занимаемым должностям в федеральных ведомствах. Они подчеркнули, что действовали вне рамок своих официальных обязанностей.

По словам главного программного директора Национальной ассоциации избирательных чиновников Тэмми Патрик, потенциальное вмешательство федеральных властей в выборы вызывает сильную обеспокоенность у местных властей. Последние в том числе отрабатывают сценарии действий на случай, если федеральный агент появится на избирательном участке и потребует предоставить ему доступ к бюллетеням или машинам для голосования.

Дональд Трамп и другие высокопоставленные члены администрации отказались полностью исключить возможность отправки военнослужащих или сотрудников иммиграционных служб на участки. Когда 30 апреля 2026 года в ходе слушаний в Комитете Сената США по делам вооруженных сил министра обороны Пита Хегсета спросили, отказался бы он выполнить приказ президента направить военных на избирательные участки или изъять машины для голосования, тот назвал вопрос «гипотетическим», позже добавив, что никогда не получал приказов совершить что-то незаконное и не будет этого делать.

В сентябре этого года, министр внутренней безопасности Марквейн Маллин отказался исключить возможность появления сотрудников иммиграционной службы на избирательных участках, но уточнил что это возможно, только если будет обнаружена «конкретная угроза».

В течение последнего года Трамп безуспешно добивался от Конгресса принятия закона о безопасности выборов – SAVE America Act (полное название – Safeguard American Voter Eligibility Act), который ужесточил бы правила проведения выборов и расширил полномочия федерального правительства в отношении избирательного процесса. Палата представителей приняла этот акт в феврале 2026 года, однако законопроект по-прежнему заблокирован в Сенате США при помощи процедуры филибастера, требующей 60 голосов для ее преодоления.