Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.9

EUR

94.97

OIL

106.63

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

881

 

 

 

 

 

Новости

NYT: Илон Маск с июля потратил на поддержку республиканцев более $276 млн и стал крупнейшим донором промежуточных выборов в США

The Insider
Фото: REUTERS/Jonathan Drake

Фото: REUTERS/Jonathan Drake

С начала июля Илон Маск перечислил республиканским группам и собственному суперкомитету America PAC более $276 млн, пишет The New York Times. Эти данные, ранее нигде не публиковавшиеся, газете передали представители миллиардера накануне срока сдачи федеральной отчетности. Таким образом Маск стал крупнейшим из известных доноров промежуточных выборов.

Больше всего — $158 млн — получил Senate Leadership Fund, главный суперкомитет, поддерживающий республиканских кандидатов в Сенат. По оценке издания, это одно из крупнейших политических пожертвований в истории США. Еще более $76 млн Маск вложил в America PAC, который работает в семи ключевых для Сената штатах и почти в трех десятках округов Палаты представителей.

Всего в избирательном цикле 2025–2026 годов Маск передал федеральным комитетам около $366 млн — больше, чем на выборах 2024 года, когда он потратил примерно $290 млн. При этом в мае 2025 года бизнесмен обещал сократить политическую активность. Тогда он сказал:

«Что касается политических расходов, в будущем я стану тратить намного меньше».

Большую часть денег America PAC направил на обход избирателей — на прошлой неделе по стране работали почти 3 тысячи платных агитаторов, которые уже постучались примерно в 6,5 млн дверей. Особое внимание комитет уделяет Техасу, где на гонку за место в Сенате ушло более трети его раскрытых расходов. Агитация делает упор на «угрозу» со стороны трансгендерных людей, а демократов в ней регулярно называют «социалистами».

В январе The Wall Street Journal писала, что Маск возвращается в большую политику. Тогда стало известно о $10 млн, которые он перечислил в поддержку республиканца Нейта Морриса, претендовавшего на место Митча Макконнелла в Сенате от Кентукки. Трамп и Маск публично поссорились в мае 2025 года после работы миллиардера в «Департаменте правительственной эффективности» (DOGE).

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«NYT: Илон Маск с июля потратил на поддержку республиканцев более $276 млн и стал крупнейшим донором промежуточных выборов в США»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  5. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте