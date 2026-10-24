В Атлантике подал сигнал бедствия танкер российского теневого флота, связанный с сыном советника верховного лидера Ирана

Нефтепродуктовый танкер MYRA (IMO: 9336490), находящийся под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и еще трех стран, 24 октября подал сигнал бедствия в Северной Атлантике к западу от Ирландии. Британская береговая охрана координирует оказание помощи судну, которое, по данным морских наблюдателей, вышло из российского порта Усть-Луга и обогнуло Великобританию с севера, минуя Ла-Манш. Согласно данным украинской военной разведки, танкер связан с судоходной сетью Мохаммеда Хоссейна Шамхани — сына Али Шамхани, бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана и советника верховного лидера страны.

Сигнал бедствия и шторм в Атлантике

О сигнале бедствия сообщил проект морского мониторинга SeaNews. По его информации, сигнал поступил через спутниковую систему Inmarsat-C в 12:38 UTC (15:38 по московскому времени). Танкер находился в точке с координатами 56°18′ северной широты и 15°25′ западной долготы. Британская береговая охрана обратилась к находящимся поблизости судам с просьбой связаться с ней, если они могут оказать помощь.

По информации SeaNews, несмотря на экстремальные погодные условия, танкер продолжал движение со скоростью около девяти узлов (примерно 17 км/ч). Высота волн в районе его нахождения, по данным проекта, достигала 8,8 метра, а порывы ветра — 70 узлов (около 130 км/ч). Расстояние до побережья оценивалось примерно в 188 морских миль (348 км).

The Insider изучил маршрут MYRA и погодные условия в районе его нахождения с помощью системы морского мониторинга Starboard. Согласно данным платформы, танкер прошел из Балтийского моря через Северное море, обогнул северную оконечность Великобритании и направился в Атлантический океан, не заходя в Ла-Манш. Был ли такой маршрут выбран для обхода контроля со стороны европейских государств, неизвестно, однако многие танкера российского «теневого флота» выбирают именно такой маршрут (1, 2).

На метеорологической карте Starboard видно, что судно находится вблизи обширной области сильного ветра в Северной Атлантике. В западной части акватории прослеживалась выраженная циклоническая циркуляция воздушных масс. По данным Starboard, 24 октября в 16:20 скорость ветра непосредственно в районе танкера составляла 45,6 км/ч (около 24,6 узла). Ветер дул с юго-запада. Такая скорость соответствует шести баллам по шкале Бофорта — сильному ветру.