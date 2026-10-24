В Атлантике подал сигнал бедствия танкер российского теневого флота, связанный с сыном советника верховного лидера Ирана

Нефтепродуктовый танкер MYRA (IMO: 9336490), находящийся под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и еще трех стран, 24 октября подал сигнал бедствия в Северной Атлантике к западу от Ирландии. Британская береговая охрана координирует оказание помощи судну, которое, по данным морских наблюдателей, вышло из российского порта Усть-Луга и обогнуло Великобританию с севера, минуя Ла-Манш. Согласно данным украинской военной разведки, танкер связан с судоходной сетью Мохаммеда Хоссейна Шамхани — сына Али Шамхани, бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана и советника верховного лидера страны.
Сигнал бедствия и шторм в Атлантике
О сигнале бедствия сообщил проект морского мониторинга SeaNews. По его информации, сигнал поступил через спутниковую систему Inmarsat-C в 12:38 UTC (15:38 по московскому времени). Танкер находился в точке с координатами 56°18′ северной широты и 15°25′ западной долготы. Британская береговая охрана обратилась к находящимся поблизости судам с просьбой связаться с ней, если они могут оказать помощь.
По информации SeaNews, несмотря на экстремальные погодные условия, танкер продолжал движение со скоростью около девяти узлов (примерно 17 км/ч). Высота волн в районе его нахождения, по данным проекта, достигала 8,8 метра, а порывы ветра — 70 узлов (около 130 км/ч). Расстояние до побережья оценивалось примерно в 188 морских миль (348 км).
The Insider изучил маршрут MYRA и погодные условия в районе его нахождения с помощью системы морского мониторинга Starboard. Согласно данным платформы, танкер прошел из Балтийского моря через Северное море, обогнул северную оконечность Великобритании и направился в Атлантический океан, не заходя в Ла-Манш. Был ли такой маршрут выбран для обхода контроля со стороны европейских государств, неизвестно, однако многие танкера российского «теневого флота» выбирают именно такой маршрут (1, 2).
На метеорологической карте Starboard видно, что судно находится вблизи обширной области сильного ветра в Северной Атлантике. В западной части акватории прослеживалась выраженная циклоническая циркуляция воздушных масс. По данным Starboard, 24 октября в 16:20 скорость ветра непосредственно в районе танкера составляла 45,6 км/ч (около 24,6 узла). Ветер дул с юго-запада. Такая скорость соответствует шести баллам по шкале Бофорта — сильному ветру.
Показатель Starboard ниже приведенных SeaNews данных о порывах до 130 км/ч. Однако эти значения не обязательно противоречат друг другу: система мониторинга может отображать устойчивую скорость ветра, тогда как SeaNews сообщает о максимальных порывах. Кроме того, измерения могут относиться к разному времени.
Причина подачи сигнала бедствия пока неизвестна. Также нет подтвержденных сведений о повреждениях танкера, состоянии экипажа, характере груза и возможной утечке нефтепродуктов.
Ложный флаг и санкции шести стран
MYRA — нефтепродуктовый танкер длиной 228 метров, построенный в 2006 году. Его дедвейт составляет 74 999 тонн, валовая вместимость — 41 021 регистровую тонну. Согласно судовой карточке, зарегистрированным владельцем является Fleet Armada Pvt Ltd. В GISIS отмечен флаг Cameroon False, что означает предполагаемое использование ложного флага Камеруна. В базе украинской разведки действующий флаг судна обозначен как неизвестный.
Как следует из базы War & Sanctions, которую ведет Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР), MYRA использовался для экспорта российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и Евросоюза, а также механизма ограничения цен на российскую нефть.
Танкер находится под санкциями шести юрисдикций. США ввели ограничения против него 30 июля 2025 года, Евросоюз — 24 октября 2025 года, Швейцария и Украина — 13 декабря 2025 года. Великобритания включила судно в санкционный список 24 февраля 2026 года, Канада — 25 марта.
По данным ГУР, MYRA неоднократно заходил в российские порты Усть-Луга и Приморск, а также посещал порты Турции, Бразилии, Сенегала, Эстонии и Дании. Украинская разведка также фиксировала случаи отключения судном автоматической идентификационной системы AIS, которая позволяет отслеживать положение и движение кораблей.
Связь с судоходной империей сына иранского политика
Украинская разведка связывает MYRA с зарегистрированной в ОАЭ компанией Fractal Marine DMCC. По данным ГУР, в начале 2023 года она входила в тройку крупнейших операторов перевозок российской нефти и нефтепродуктов наряду с Radiating World Shipping Services и Gatik Ship Management.
В феврале 2024 года Великобритания ввела санкции против Fractal Marine DMCC за деятельность в российском энергетическом секторе. По сведениям украинской разведки, компания управляла флотом из 28 танкеров, выступая посредником между судовладельцами и фрахтователями. После введения санкций суда были переданы в управление другим связанным структурам.
ГУР утверждает, что MYRA входит в судоходную сеть Мохаммеда Хоссейна Шамхани, сына Али Шамхани — бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана и советника верховного лидера страны.
По версии украинской разведки, Шамхани-младший контролирует разветвленную сеть танкеров, судоходных операторов и подставных компаний, используемых для перевозки российской и иранской нефти, в том числе покупателям в Китае. ГУР утверждает, что эта сеть получает многомиллиардные доходы от торговли нефтью и предпринимает меры для сокрытия связей с Россией, Ираном и семьей Шамхани.
Среди компаний, связанных с MYRA, украинская разведка называет BPT Shipping Co LLC, Fractal Marine DMCC, Wanta Shipping LLC-FZ и The Zulu Ships Management and Operation — Sole Proprietorship LLC. Все они зарегистрированы в ОАЭ.
Несмотря на санкции, британская береговая охрана координирует реагирование на сигнал бедствия MYRA. Международные правила поиска и спасания на море предусматривают оказание помощи людям, находящимся в опасности, независимо от санкционного статуса судна.