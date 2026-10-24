Минюст США обвинил двух бывших сотрудников ФБР во лжи Конгрессу о расследованиях относительно Хантера Байдена

Министерство юстиции США предъявило обвинения в даче ложных показаний двум бывшим сотрудникам ФБР — 46-летней Никки Флорис и 56-летнему Брэдли Бенавидесу, пишет The Wall Street Journal. Об их аресте объявил директор бюро Кэш Патель, который до назначения обещал добиваться уголовного преследования сотрудников ФБР. Обвинения выдвинуты менее чем за две недели до выборов.

По версии обвинения, в 2023 году во время расследования республиканцев в Конгрессе подсудимые преуменьшили свою роль в делах о Хантере Байдене и его ноутбуке. Флорис утверждала, что не участвовала в расследовании, хотя больше года регулярно общалась со следственной группой. Бенавидес заявил, что узнал о ноутбуке в 2023 году из «Википедии», хотя обсуждал его с коллегами еще до выборов 2020 года.

Защита Флорис назвала обвинения попыткой заработать политические очки, адвокаты Бенавидеса — беспочвенными. Они заявили, что «это еще один печальный день для Министерства юстиции».

Судья Зия Фаруки отметил, что факты по делу выглядят довольно старыми. Адвокаты обратили внимание, что дело возбуждено спустя три года и без голосования большого жюри.

Флорис и Бенавидес входили в рабочую группу ФБР по иностранному влиянию на выборы, созданную после вмешательства России в выборы 2016 года. В начале 2025 года ее распустили, обвинив в предвзятости. Дело возбуждено на фоне того, как буксует масштабное расследование во Флориде о предполагаемом заговоре спецслужб против Трампа.

В ноябре 2025 года сообщалось, что ФБР уволило четырех агентов из команды бывшего спецпрокурора Джека Смита, расследовавших деятельность Трампа, — в двух случаях решения позднее отменили. Смит предъявлял Трампу обвинения по делам о вмешательстве в выборы и хранении секретных документов, но прекратил их после победы Трампа на выборах 2024 года. Летом 2025 года генпрокурор Пэм Бонди уволила более 20 сотрудников Минюста, работавших над этими делами.