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Агента ФБР обвинили в краже почти $1 млн с криптокошельков, связанных с Россией. Он спрашивал ChatGPT, как уехать в ЕС

The Insider
Julia Demaree Nikhinson / AP Photo

Julia Demaree Nikhinson / AP Photo

Бывшего агента ФБР США обвинили в краже почти $1 млн с криптокошельков, доступ к которым он получил на работе. В материалах дела счета связаны с неназванной «враждебной страной», а два источника NBC News уточнили, что речь идет о России. Перед арестом агент спрашивал ChatGPT, как уехать из США с миллионом долларов и получить вид на жительство или гражданство страны ЕС.

Патрик Стивен Ярок занимал руководящую должность в подразделении ФБР по контрразведке и борьбе со шпионажем. Как следует из материалов дела, ему предъявили обвинения в межштатной перевозке похищенного имущества и получении заведомо похищенного имущества. ФБР уволило Ярока 31 июля, в тот же день его задержали.

По версии следствия, Ярок обнаружил криптовалютные счета в конце 2024-го или начале 2025 года, когда участвовал в расследовании деятельности «враждебной страны». Он рассказал, что был недоволен тем, что ФБР «не могло или не хотело» принимать меры против этих счетов, и решил действовать самостоятельно. Для этого Ярок вошел во внутренние системы ФБР, нашел ключи от кошельков и совершил от десяти до двенадцати переводов на подконтрольные ему счета.

Общая стоимость переведенной криптовалюты составила около $925 тысяч. В судебных документах не раскрывается, кому принадлежали кошельки, почему ФБР располагало ключами от них и по какой причине ведомство не стало блокировать средства. Ярок утверждал, что никогда не контактировал с владельцами счетов или другими иностранными лицами.

Следователи также обнаружили в телефоне Ярока переписку с ChatGPT. Он спрашивал, как лучше вложить или потратить миллион долларов, а позднее поинтересовался, что делать, если человек с такой суммой хочет покинуть США и получить право на проживание в ЕС. Чат-бот предложил ему Португалию, учитывая желание Ярока выйти на пенсию примерно к 40 годам, купить участок площадью от двух до пяти гектаров и заняться виноделием.

Скриншот материалов дела против бывшего агента ФБР США

Скриншот материалов дела против бывшего агента ФБР США

The Insider

К моменту обыска Ярок уже приобрел билеты в Португалию с вылетом 3 сентября, однако они предусматривали возвращение в США. Следователи также нашли доверенность, позволявшую португальским юристам представлять его интересы перед налоговыми и таможенными органами страны. Кроме того, агент искал вакансии в Европе и ранее не уведомил ФБР о поездках в Португалию, Германию и Гренаду, хотя был обязан это сделать.

Ярок сам связался через Signal с сотрудником Минюста США и сообщил, что принял «очень плохие решения», связанные с криптовалютными кошельками. Во время личной встречи он «не смог сдержать эмоций» и объяснил, что решил признаться из-за мучившего его стыда. Позднее Ярок заполнил внутреннюю форму добровольного сообщения ФБР и сказал сотрудникам штаб-квартиры: «Я облажался».

Во время обыска Ярок передал следователям удостоверение сотрудника ФБР, разблокировал телефон и предоставил сведения о своих криптовалютных кошельках. В ведомстве сообщили, что начали расследование сразу после получения информации и не намерены мириться с подобным поведением сотрудников. Суд временно оставил Ярока под стражей, его адвокат отказался комментировать дело.

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