Британские и французские истребители впервые приняли участие в совместных ядерных учениях. Они отрабатывали сценарий ядерного удара

Военно-воздушные силы Франции и Великобритании впервые провели совместные ядерные учения. Об этом сообщила министр обороны Франции Катрин Вотрен. Как отмечает агентство Reuters, это произошло после того, как в июле 2025 года Лондон и Париж договорились усилить сотрудничество в сфере ядерных вооружений на фоне растущих угроз европейской безопасности со стороны России и сомнений в готовности США во главе с Дональдом Трампом в полной мере следовать союзническим обязательствам.

Катрин Вотрен заявила на своей странице в соцсети X:

«Впервые истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании присоединились к истребителям Rafale из Воздушно-космических сил Франции на учениях, организованных стратегическими воздушными силами ядерного воздушного сдерживания. Это решающий этап в сотрудничестве в области обороны Франции и Великобритании, демонстрирующий координацию и приверженность двух европейских ядерных держав обеспечению безопасности Европы и надежного сдерживания».

Агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Франции отметило, что французские истребители вылетели с авиабазы Сен-Дизье на северо-востоке страны в сопровождении британских Typhoon. В ходе учений под названием Rummy отрабатывался сценарий нанесения ядерного удара.