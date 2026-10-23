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Новости

Британские и французские истребители впервые приняли участие в совместных ядерных учениях. Они отрабатывали сценарий ядерного удара

The Insider
Catherine Vautrin/X

Catherine Vautrin/X

Военно-воздушные силы Франции и Великобритании впервые провели совместные ядерные учения. Об этом сообщила министр обороны Франции Катрин Вотрен. Как отмечает агентство Reuters, это произошло после того, как в июле 2025 года Лондон и Париж договорились усилить сотрудничество в сфере ядерных вооружений на фоне растущих угроз европейской безопасности со стороны России и сомнений в готовности США во главе с Дональдом Трампом в полной мере следовать союзническим обязательствам.

Катрин Вотрен заявила на своей странице в соцсети X:

«Впервые истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании присоединились к истребителям Rafale из Воздушно-космических сил Франции на учениях, организованных стратегическими воздушными силами ядерного воздушного сдерживания. Это решающий этап в сотрудничестве в области обороны Франции и Великобритании, демонстрирующий координацию и приверженность двух европейских ядерных держав обеспечению безопасности Европы и надежного сдерживания».

Агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Франции отметило, что французские истребители вылетели с авиабазы Сен-Дизье на северо-востоке страны в сопровождении британских Typhoon. В ходе учений под названием Rummy отрабатывался сценарий нанесения ядерного удара.

Catherine Vautrin/X

Catherine Vautrin/X

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подчеркнул:

«В мире, который становится всё опаснее, у наших противников не должно оставаться сомнений: Великобритания и Франция едины в своей приверженности обеспечению европейской безопасности и поддержанию ядерного сдерживания, которое на протяжении поколений помогало сохранять мир».

В июле 2025 года Франция и Великобритания договорились усилить сотрудничество в ядерной сфере в ответ на растущие угрозы безопасности в Европе и неопределенность, с которой европейские союзники столкнулись после прихода в Белый дом в США Дональда Трампа.

В марте 2026-го президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах Парижа нарастить ядерный арсенал страны и выступил с инициативой проведения совместных учений в этой сфере с европейскими партнерами. Кроме того, он допустил возможность временного размещения французских средств доставки ядерного оружия на территории партнеров — а именно французских истребителей Rafale. На инициативу «продвинутого ядерного сдерживания» во главе с Францией — единственной страной ЕС, обладающей ядерным оружием, — уже откликнулись Германия, Польша, Греция, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция и Финляндия.

По данным Reuters, Франция ежегодно тратит около € 5,6 млрд на поддержание своего ядерного арсенала, насчитывающего 290 боеголовок, предназначенных для запуска с подводных лодок и самолетов. По размеру арсенала страна занимает четвертое место в мире. Великобритания располагает 225 ядерными боеголовками. Россия и США имеют примерно по 5 тысяч ядерных боеголовок.

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Публикация:«Британские и французские истребители впервые приняли участие в совместных ядерных учениях. Они отрабатывали сценарий ядерного удара»

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