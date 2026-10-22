В России начали испытывать устный экзамен по истории с видеозаписью ответов. С 2028 года он станет допуском к ОГЭ

В российских школах началась апробация обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников, который с 2028 года станет условием допуска к ОГЭ. Рособрнадзор рассматривает три варианта проведения собеседования, включая ответы перед учителем и запись ответов на компьютере. Задания посвящены не только истории России, но и всемирной и региональной истории. При этом в марте 2026 года Минпросвещения сообщало, что экзамен будет проверять знания исключительно по отечественной истории.

Апробация проходит в октябре и ноябре в нескольких регионах России. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) проверяет различные модели заданий и способы проведения экзамена. Как отметили в Рособрнадзоре, все вопросы составлены исключительно на основе государственных учебников истории. Окончательный формат определят после испытаний и обсуждения с педагогами.

Как рассказала ТАСС директор Института истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Хлытина, сейчас апробируются три модели экзаменационных заданий и три способа организации собеседования. В первом случае школьник получает распечатанные вопросы, готовится 15 минут, после чего отвечает учителю, который задает дополнительные вопросы и оценивает ответы. Во втором ученик также готовится по бумажному варианту, но преподаватели только слушают его, не вступая в разговор. Третий вариант предусматривает получение заданий на компьютере и последующую проверку записанных ответов учителями.

Все три варианта предусматривают видеозапись ответов. Предполагается, что школьники будут сдавать экзамен в своих учебных заведениях, а проверять их станут собственные учителя. Собеседование планируется оценивать по системе «зачет/незачет», при этом его результат не будет влиять на оценку по истории в аттестате. Обычный ОГЭ по истории останется экзаменом по выбору.

В пробных материалах предусмотрены пять заданий, объединенных в три блока: история России, всемирная и региональная история. В первых двух блоках школьникам предлагают по два задания на выбор, а в региональном — одно. Последнее предполагает рассказ об известных исторических личностях, событиях своего региона или «вкладе жителей региона в Великую Победу». Вопросы также предусматривают работу с историческими картами, изображениями и документами.

При этом еще в марте Минпросвещения утверждало, что собеседование будет охватывать исключительно отечественную историю в пределах программы 5–9-х классов. Причины расширения тематики в ходе апробации не объяснялись. Пока неизвестно, какие именно блоки сохранятся в окончательном варианте экзамена.

В Краснодарском крае проверяют более трех тысяч школьников

Как установил The Insider по открытым сообщениям региональных образовательных учреждений, масштабы апробации заметно различаются. В Краснодарском крае для участия в испытаниях 21 октября планировалось привлечь более трех тысяч девятиклассников из всех муниципальных образований региона.

В Татарстане с 19 по 24 октября проводится апробация с участием 414 школьников из девяти учебных заведений. Набережночелнинский педагогический университет сообщил, что второй этап проверки запланирован на весну 2027 года. Тогда в нем должны будут участвовать девятиклассники из всех субъектов России.

На Чукотке в апробации участвуют три школы: в Анадыре, Певеке и Билибино. 20 октября испытание прошли 30 учеников в Анадыре, еще по 30 школьников запланировано привлечь в двух других городах. В Анадыре проверяли первую схему проведения собеседования со всеми тремя моделями заданий, в Певеке и Билибино планируют испытать две другие схемы.

Экзамен по государственным учебникам

Введение обязательного устного экзамена по истории в марте 2026 года анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новая форма проверки должна оценивать способность школьников рассуждать об исторических событиях. Ежегодно собеседование предстоит проходить примерно 1,5 млн девятиклассников. Первый обязательный экзамен планируется провести в феврале или марте 2028 года.

Новый экзамен станет вторым обязательным устным собеседованием для девятиклассников: с 2019 года они уже проходят аналогичное испытание по русскому языку, без которого их не допускают к ОГЭ.

Экзамен по истории будет основан на единых государственных учебниках. В разработке новой линейки учебников для 5–9-х классов участвовал помощник президента Владимир Мединский, который также является одним из авторов учебников для старших классов.

The Insider ранее разбирал учебник Мединского для 11-го класса и обнаружил в нем многочисленные искажения исторических событий, в том числе оправдание аннексии Крыма и изложение выгодной Кремлю версии войны против Украины. В другом расследовании издание показало, как учебник для 10-го класса оправдывает советскую внешнюю политику перед Второй мировой войной, включая раздел Польши и нападение на Финляндию.