РПЦ поручила комиссии по биоэтике выработать позицию церкви по искусственному интеллекту

Священный Синод РПЦ сделал Синодальную комиссию по биоэтике главной церковной структурой по вопросам искусственного интеллекта, что следует из журналов заседания, опубликованных на сайте Московского патриархата. В решении Синода говорится:

«Определить Синодальную комиссию по биоэтике в качестве церковной структуры, ответственной за выработку церковной позиции относительно искусственного интеллекта и иных высоких технологий, с последующим представлением результатов работы Священноначалию».

Помимо этого, комиссия будет представлять церковь в контактах по теме ИИ и высоких технологий с профильными госорганами, представителями науки и бизнеса, а также с общественными организациями.

В связи с новыми полномочиями комиссию переименовали — теперь она называется Синодальной комиссией по биоэтике и высоким технологиям. Синод также разрешил ей привлекать к работе представителей других церковных структур, если их направления деятельности пересекаются с темами, которыми занимается комиссия.

Папа римский Лев XIV еще в первой речи перед кардиналами в мае 2025 года назвал ИИ одной из главных проблем человечества. В мае 2026-го понтифик выпустил свою первую энциклику Magnifica Humanitas («Величественное человечество»), посвященную защите человеческого достоинства в эпоху искусственного интеллекта. Лев XIV подписал ее 15 мая — спустя ровно 135 лет после энциклики Rerum Novarum («О новых вещах»), заложившей основы современного католического социального учения. На презентации документа выступил сооснователь Anthropic Кристофер Олах.