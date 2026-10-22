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РПЦ поручила комиссии по биоэтике выработать позицию церкви по искусственному интеллекту

The Insider
Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Священный Синод РПЦ сделал Синодальную комиссию по биоэтике главной церковной структурой по вопросам искусственного интеллекта, что следует из журналов заседания, опубликованных на сайте Московского патриархата. В решении Синода говорится:

«Определить Синодальную комиссию по биоэтике в качестве церковной структуры, ответственной за выработку церковной позиции относительно искусственного интеллекта и иных высоких технологий, с последующим представлением результатов работы Священноначалию».

Помимо этого, комиссия будет представлять церковь в контактах по теме ИИ и высоких технологий с профильными госорганами, представителями науки и бизнеса, а также с общественными организациями.

В связи с новыми полномочиями комиссию переименовали — теперь она называется Синодальной комиссией по биоэтике и высоким технологиям. Синод также разрешил ей привлекать к работе представителей других церковных структур, если их направления деятельности пересекаются с темами, которыми занимается комиссия.

Папа римский Лев XIV еще в первой речи перед кардиналами в мае 2025 года назвал ИИ одной из главных проблем человечества. В мае 2026-го понтифик выпустил свою первую энциклику Magnifica Humanitas («Величественное человечество»), посвященную защите человеческого достоинства в эпоху искусственного интеллекта. Лев XIV подписал ее 15 мая — спустя ровно 135 лет после энциклики Rerum Novarum («О новых вещах»), заложившей основы современного католического социального учения. На презентации документа выступил сооснователь Anthropic Кристофер Олах.

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Публикация:«РПЦ поручила комиссии по биоэтике выработать позицию церкви по искусственному интеллекту»

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