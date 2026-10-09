Техномиллиардер Питер Тиль прочитал новые лекции об Антихристе, в которых обвинил папу римского и Обаму в нагнетании страха перед ИИ

Миллиардер Питер Тиль на закрытых лекциях из цикла об Антихристе, прошедших в Нэшвилле, обвинил бывшего президента США Барака Обаму и папу римского Льва XIV в том, что они используют страх общества перед искусственным интеллектом для роста собственной популярности. Записи выступлений, прочитанных 28 сентября и 5 октября, получило издание Politico.

Тиль заявил:

«Многие знают, что ИИ политически непопулярен, и хотят использовать это, чтобы поднять собственную популярность. И Обама, и папа относятся к этой категории. Обама знает, что у демократов нет идей, но выступать против ИИ они хотя бы могут».

Незадолго до этого Обама призвал демократов выработать более комплексный план в отношении ИИ.

Еще резче Тиль высказался о папе римском Льве XIV, назвав его первую энциклику об ИИ попыткой отвлечь внимание от скандалов о сексуальном насилии над детьми в католической церкви. Обоих политиков миллиардер упомянул в рассуждениях об Антихристе — фигуре, которая, по его мнению, тормозит технологический прогресс и продвигает «единое мировое правительство», приверженное цели регулирования. Как отмечает издание, нападки на главу церкви выводят Тиля за рамки привычной риторики правых технократов.

Тиль был одним из первых сторонников Дональда Трампа и крупным спонсором политической карьеры вице-президента Джей Ди Вэнса. По оценке издания, атаки на церковь могут создать проблемы для Вэнса, перешедшего в католичество, — демократы, готовящиеся к выборам 2028 года, уже критикуют его за связи с миллиардером.

Тиль известен апокалиптическими взглядами. В марте он провел в Риме, рядом с Ватиканом, серию закрытых лекций об Антихристе. По версии миллиардера, Антихрист — мировая система управления, которая придет к власти, эксплуатируя страхи перед ИИ, изменением климата или ядерной войной, а любые попытки регулировать технологии и есть подготовка к его царству.