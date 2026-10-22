В Турции по делу о коррупции арестован бывший главный советник Эрдогана, который руководил его «фабрикой троллей»

В Стамбуле прошли массовые задержания в рамках продолжающегося с середины сентября масштабного расследования, возникшего на фоне краха турецких инвестиционных фондов на $20 млрд. Турецкие СМИ пишут, что несколько задержанных людей известны поименно, среди них – бывший депутат от правящей в Турции «Партии справедливости и развития» (АКП) и бывший советник премьер-министра Эртан Айдын.

Масштабные подозрения в манипулировании фондовым рынком возникли 15–16 сентября, когда турецкие инвестиционные компании Tera Portföy и Pusula Portföy сообщили, что не могут своевременно выплатить деньги инвесторам по некоторым фондам. 17 октября власти распорядились ликвидировать 131 фонд семи управляющих компаний, затронув около 456 тысяч инвесторов с активами примерно на $18–20 млрд. По версии турецких властей, фонды привлекали деньги, демонстрируя аномально высокую доходность за счет искусственного разгона цен малоликвидных акций.

19 сентября 2026 года в Турции задержали Эмре Тезмена — председателя совета директоров Tera Yatırım Holding — в рамках расследования предполагаемых манипуляций на фондовом рынке. Вместе с ним были задержаны еще четыре руководителя, в том числе глава Pusula Portföy Сердар Турхан и генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк.

Эртан Айдын, о задержании которого стало известно сегодня, 22 октября, с 2012 года был назначен главным советником Реджепа Тайипа Эрдогана по политическим вопросам и занимал этот пост также в период премьерства Ахмета Давутоглу (с 2014 по 2016 года). Айдын был избран депутатом АКП от Анкары на обоих всеобщих выборах 2015 года. Айдын является одним из основателей Pollmark Research — это крупная турецкая компания в области стратегических коммуникаций, организации мероприятий и социологических исследований. Его имя часто упоминалось в новостных сообщениях, касающихся предвыборной кампании правящей АКП перед выборами 2023 года. Айдын известен как создатель лозунга «Век Турции», использованного в той президентской избирательной кампании. Пока неясно, каким именно образом он может быть связан с расследованием.

Среди других задержанных — Фахри Угур, личный секретарь Тахи Чакмака, генерального директора Türkiye Sigorta (ведущая страховая компания в Турции) и Türkiye Hayat Emeklilik (крупнейшая в Турции государственная компания в сфере индивидуального пенсионного обеспечения). Чакмак, предположительно, разместил 100 млн лир Türkiye Hayat Emeklilik в инвестиционном инструменте Tera на одну ночь — и не смог их вывести. Сам Таха Чакмак подал в отставку после того, как появились утверждения о замораживании его активов в рамках расследования.

Также упоминается задержание Седы Тарым Коджабалкан — заместителя генерального директора Tera Holding, и Абдуллы Даля — инвестиционного менеджера KUYAS (публичная инвестиционная и девелоперская компания, подозревается в возможной причастности к манипуляциям с акциями).

Политолог Керим Хас напомнил в беседе с The Insider, что Айдын на президентских выборах 2023 года руководил предвыборной кампанией Эрдогана, и слоган «Век Турции», который Эрдоган часто использует, — тоже его творение: