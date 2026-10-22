Экс-депутата Госдумы от КПРФ задержали по делу об оправдании терроризма. Он стал 3-м коммунистом за 2 недели, проходящим по уголовному делу

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Олега Михайлова 21 октября задержали в Москве по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Как отметили в КПРФ, ему вменяют в вину публичное оправдание терроризма с использованием интернета. За последние две недели Михайлов стал уже как минимум третьим представителем партии, проходящим по уголовному делу с политическим подтекстом. Одну из них — секретаря отделения КПРФ в Выборгском районе Ленинградской области Анжелу Донскую — подозревают в дискредитации армии РФ.

Как сообщается на сайте партии, в Москве после возвращения из отпуска был задержан член ЦК КПРФ, первый секретарь Коми республиканского комитета партии, экс-депутат Госдумы Олег Михайлов. В КПРФ отметили, что, по имеющейся информации, ему вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, предусматривающую ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, ее оправдание или пропаганду. В КПРФ предполагают, что поводом для возбуждения дела стал пост Михайлова 2024 года в соцсетях о социологе Борисе Кагарлицком, который в том году был осужден на пять лет колонии за «оправдание терроризма».

Telegram-канал «Новая Республика» вечером 21 октября сообщал, что к Михайлову после задержания не пускали адвоката: дежурный в здании Главного следственного управления СК РФ заявил, что юристу не дадут пропуск, «поскольку рабочий день закончен, а бюро пропусков закрыто».

Издание «7х7» отмечает, что Олег Михайлов был одним из самых узнаваемых оппозиционных политиков в Коми и избрался в Госдуму в 2021 году на волне протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Будучи депутатом прошлого созыва Госдумы, Михайлов голосовал против поправок к Уголовному кодексу о введении ответственности за публичное оправдание или пропаганду экстремизма и против закона о наказании за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, а также выступал за возвращение свободного интернета. Тем не менее это не помещало ему проголосовать за закон, обязывающий операторов приостанавливать услуги связи по требованию ФСБ, поддержать норму о переводе домовых чатов в госмессенджер Max и за закон о признании интернет-сообществ экстремистскими.

2026 году он проиграл на выборах в Госдуму по Сыктывкарскому одномандатному округу, после чего стал одним из инициаторов митинга против фальсификаций в Сыктывкаре.

За последние две недели уголовное дело против Михайлова — уже третье, возбужденное в отношении представителей КПРФ, в которых прослеживается политический подтекст.

14 октября сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыск у секретаря отделения КПРФ в Выборгском Районе Анжелы Донской, сообщал «Коммерсантъ». По словам экс-руководителя фракции КПРФ в Заксобрании региона Ивана Апостолевского, силовики пришли к Донской около 6 часов утра, составили протокол и изъяли телефон. В постановлении об обыске было сказано, что она участвовала в распространении материалов, дискредитирующих Вооруженные силы и РФ и способных, по версии следствия, «привести к массовым нарушениям общественного порядка в Ленинградской области». По словам Апостолевского, Донскую не стали задерживать, но вручили документ об обязательной явке в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ — о дискредитации Вооруженных сил России. Предполагается, что поводом для дела стала одна из публикаций на странице Донской в соцсети «ВКонтакте».

9 октября был задержан экс-депутат Мурманской областной думы, бывший лидер фракции КПРФ в региональном парламенте 76-летний Геннадий Степахно. Как сообщало 12 октября местное информагентство «Север Пост», спустя три дня после задержания так и не стало известно, по какой причине это произошло. Первый секретарь Мурманского обкома КПРФ Юрий Ваталин пообещал: «Если дело политическое — безусловно, мы будем Геннадия Степахно поддерживать». Издание The Barents Observer 19 октября отмечало, что спустя десять дней после задержания информации о сути обвинений в адрес Степахно так и не появилось.