В Москве на акции КПРФ в память о разгоне Верховного Совета задержали десятки человек. Участники кричали «За честные выборы» и «Долой царя»

Акции против итогов выборов пытались провести как минимум в 14 городах

Задержания в Москве произошли на фоне попыток оппозиционных партий и активистов провести в разных регионах акции против итогов сентябрьских выборов. Издание «7×7» к началу октября насчитало как минимум 14 городов, где организаторы пытались провести такие мероприятия.

The Insider изучил, чем закончились эти попытки. К 4 октября митинги против предполагаемых фальсификаций на выборах прошли как минимум в трех городах: Сыктывкаре, Тюмени и Тобольске. На них в общей сложности пришли около 260 человек. Сообщений о задержаниях участников этих трех акций не было.

В Москве отдельный митинг «За честные выборы» планировали провести 4 октября на Театральной площади. Столичные власти отказались его согласовать, сославшись на коронавирусные ограничения.

Первый митинг против результатов выборов удалось провести 25 сентября в Сыктывкаре. На акцию КПРФ в Мичуринском парке пришли около 100 человек. Площадка относится к местным гайд-паркам и не требует отдельного согласования.

3 октября митинг «За честные выборы» прошел в Тюмени. Несмотря на сильный дождь, в Комсомольский сквер пришли более 100 человек. Организаторы также выбрали площадку, где, по их словам, отдельное согласование не требовалось.

4 октября около 60 человек вышли на митинг в Тобольске. На месте дежурили полиция и Росгвардия, однако в проведение мероприятия они не вмешивались. За два дня до акции сотрудники Центра «Э» вручили одному из организаторов, Роману Пашаеву, предостережение о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

В нескольких городах акции не разрешили

В Санкт-Петербурге власти отказались согласовать акцию, сославшись на коронавирусные ограничения. В Казани чиновники сочли недостаточно конкретно сформулированной тему мероприятия и усомнились, что один организатор сможет обеспечить безопасность 499 участников.

В Екатеринбурге власти сослались на действующий режим базовой готовности. В Улан-Удэ митинг КПРФ 4 октября не согласовали из-за ярмарки в выбранном парке и проходящего до 24 октября городского «месячника чистоты». Организаторам предложили перенести мероприятие на 25 октября.

В Ижевске первоначальный отказ мэрии счел незаконным суд: чиновники не предложили организаторам альтернативные место или время. Одним из заявителей акции был Дмитрий Морозов, освобождения которого требовали участники московского шествия.

В Хабаровске партия «Рассвет» собиралась провести пикет 4 октября. 1 октября организатора доставили в полицию, где ему вынесли предостережение и несколько часов допрашивали как свидетеля по другому делу. На следующий день он отозвал уведомление, объяснив решение личными обстоятельствами.

При этом в Липецке местное отделение КПРФ сообщило, что власти согласовали митинг по итогам выборов на 10 октября.