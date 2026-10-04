В Москве на акции КПРФ в память о разгоне Верховного Совета задержали десятки человек. Участники кричали «За честные выборы» и «Долой царя»

В Москве на акции КПРФ, посвященной памяти погибших во время разгона Верховного Совета в октябре 1993 года, задержали 65 человек, сообщили в партии и отчитались, что занимаются освобождением участников. Митинг был приурочен к 33-й годовщине событий октября 1993 года.
КПРФ анонсировала встречу депутатов с избирателями, шествие от площади Краснопресненская Застава до Дружинниковской улицы и возложение цветов к мемориалу «Поклонный крест» на месте гибели защитников Дома Советов.
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», на мероприятие пришли около 2 тысяч человек. Помимо коммунистов, в шествии участвовали сторонники «Яблока», представители марксистских организаций и группа поддержки ижевского активиста Дмитрия Морозова. Участники скандировали «Свободу политзаключенным», «Свободу Дмитрию Морозову», «За честные выборы», «Долой царя» и лозунги против «Единой России».
Очевидцы рассказали «Осторожно, новости», что массовые задержания начались после того, как участники стали скандировать политические лозунги. По их словам, силовики применяли силу: одного человека били ногами, женщину во время задержания схватили за волосы. Ранее собеседники издания оценивали число задержанных примерно в 60 человек.
По данным канала SOTAvision, часть задержанных доставили в ОВД «Краснопресненский». Московская полиция пока публично не называла ни количество задержанных, ни основания для задержаний.
Акции против итогов выборов пытались провести как минимум в 14 городах
Задержания в Москве произошли на фоне попыток оппозиционных партий и активистов провести в разных регионах акции против итогов сентябрьских выборов. Издание «7×7» к началу октября насчитало как минимум 14 городов, где организаторы пытались провести такие мероприятия.
The Insider изучил, чем закончились эти попытки. К 4 октября митинги против предполагаемых фальсификаций на выборах прошли как минимум в трех городах: Сыктывкаре, Тюмени и Тобольске. На них в общей сложности пришли около 260 человек. Сообщений о задержаниях участников этих трех акций не было.
В Москве отдельный митинг «За честные выборы» планировали провести 4 октября на Театральной площади. Столичные власти отказались его согласовать, сославшись на коронавирусные ограничения.
Первый митинг против результатов выборов удалось провести 25 сентября в Сыктывкаре. На акцию КПРФ в Мичуринском парке пришли около 100 человек. Площадка относится к местным гайд-паркам и не требует отдельного согласования.
3 октября митинг «За честные выборы» прошел в Тюмени. Несмотря на сильный дождь, в Комсомольский сквер пришли более 100 человек. Организаторы также выбрали площадку, где, по их словам, отдельное согласование не требовалось.
4 октября около 60 человек вышли на митинг в Тобольске. На месте дежурили полиция и Росгвардия, однако в проведение мероприятия они не вмешивались. За два дня до акции сотрудники Центра «Э» вручили одному из организаторов, Роману Пашаеву, предостережение о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.
В нескольких городах акции не разрешили
В Санкт-Петербурге власти отказались согласовать акцию, сославшись на коронавирусные ограничения. В Казани чиновники сочли недостаточно конкретно сформулированной тему мероприятия и усомнились, что один организатор сможет обеспечить безопасность 499 участников.
В Екатеринбурге власти сослались на действующий режим базовой готовности. В Улан-Удэ митинг КПРФ 4 октября не согласовали из-за ярмарки в выбранном парке и проходящего до 24 октября городского «месячника чистоты». Организаторам предложили перенести мероприятие на 25 октября.
В Ижевске первоначальный отказ мэрии счел незаконным суд: чиновники не предложили организаторам альтернативные место или время. Одним из заявителей акции был Дмитрий Морозов, освобождения которого требовали участники московского шествия.
В Хабаровске партия «Рассвет» собиралась провести пикет 4 октября. 1 октября организатора доставили в полицию, где ему вынесли предостережение и несколько часов допрашивали как свидетеля по другому делу. На следующий день он отозвал уведомление, объяснив решение личными обстоятельствами.
При этом в Липецке местное отделение КПРФ сообщило, что власти согласовали митинг по итогам выборов на 10 октября.