В Европу привезли партию российского урана для завода в немецком Лингене, который будет производить ядерное топливо при помощи «Росатома»

В порт Роттердама (Нидерланды) прибыло российское грузовое судно «Михаил Дудин» (Mikhail Dudin, IMO: 9057329, в настоящее время ходит под флагом Панамы). Об этом The Insider сообщили в группе «Экозащита!», это также подтверждается данными сервисов по отслеживанию судов. По информации экоактивистов, «Михаил Дудин» везет груз обогащенного урана, предназначенный для завода в немецком Лингене, который принадлежит «дочке» французской энергетической компании Framatome. Предприятие запускает производство ядерного топлива по лицензии российской компании ТВЭЛ — структуры «Росатома».
После разгрузки уран доставят в Линген на грузовиках. «Михаил Дудин» должен был прибыть в порт еще 21 октября, однако по неизвестным причинам задержался на сутки. «Экозащита!» полагает также, что «Росатом» впервые отправил топливные стержни, чтобы начать производство топлива для реакторов советского дизайна, работающих в Европе.
«Это значительно сэкономило бы время Framatome на производство топлива, но также повысило бы риск того, что с топливными стержнями в России были произведены опасные манипуляции. Кроме того, все работы в Лингене будут вестись с использованием российского оборудования и, скорее всего, на различных этапах с участием экспертов „Росатома“. Уже в 2024 году в Лингене находились 20 сотрудников „Росатома“, которые могли свободно передвигаться по территории и налаживать личные контакты. Фактически Framatome лишь обеспечивает получение сертификата ЕС для российского ядерного топлива, защищенного от санкций», — говорится в заявлении группы.
21 сентября возле завода в Лингене прошла акция протеста. Активисты Agiel, SOFA, Ausgestrahlt, группы «Экозащита!» требовали прекратить сотрудничество с «Росатомом».
«„Росатом“ принимает участие в войне против Украины: его сотрудники вместе с армией управляют захваченной Запорожской АЭС. Также „Росатом“ снабжает оружейные компании высокотехнологичными компонентами для производства ракет, танков и другого оружия», — сказал The Insider сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк.
«После того как в июле немецкие власти одобрили план сотрудничества с „Росатомом“, в любой момент можно ожидать прибытия сотрудников „Росатома“ для „консультирования“ французской Framatome, владеющей заводом в Лингене. С точки зрения экологических организаций, такое развитие событий следует назвать катастрофой в сфере безопасности. Поэтому экологи требуют отозвать разрешение, выданное кремлевскому концерну „Росатом“, чтобы предотвратить колоссальный ущерб внутренней и внешней безопасности», — говорится в заявлении экоактивистов.
Завод принадлежит компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) — дочерней структуре французской Framatome. В конце июля власти Нижней Саксонии выдали компании разрешение на расширение производства. Как сообщалось, ANF совместно с ТВЭЛ будет производить шестигранные тепловыделяющие сборки (ТВС) для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) советского дизайна, которые распространены в Восточной Европе.
Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер выступил против этого решения, однако подчеркнул, что у властей земли нет законных оснований отказать в выдаче разрешения, поскольку Евросоюз не вводил санкций против «Росатома».
После выдачи разрешения для участия «Росатома» в производстве ядерного топлива на территории Германии организации BUND Нижней Саксонии и .ausgestrahlt обратились в Высший административный суд в Люнебурге, требуя приостановить это разрешение. В настоящее время суд рассматривает ходатайство.