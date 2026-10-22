В Европу привезли партию российского урана для завода в немецком Лингене, который будет производить ядерное топливо при помощи «Росатома»

«После того как в июле немецкие власти одобрили план сотрудничества с „Росатомом“, в любой момент можно ожидать прибытия сотрудников „Росатома“ для „консультирования“ французской Framatome, владеющей заводом в Лингене. С точки зрения экологических организаций, такое развитие событий следует назвать катастрофой в сфере безопасности. Поэтому экологи требуют отозвать разрешение, выданное кремлевскому концерну „Росатом“, чтобы предотвратить колоссальный ущерб внутренней и внешней безопасности», — говорится в заявлении экоактивистов.

Завод принадлежит компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) — дочерней структуре французской Framatome. В конце июля власти Нижней Саксонии выдали компании разрешение на расширение производства. Как сообщалось, ANF совместно с ТВЭЛ будет производить шестигранные тепловыделяющие сборки (ТВС) для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) советского дизайна, которые распространены в Восточной Европе.

Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер выступил против этого решения, однако подчеркнул, что у властей земли нет законных оснований отказать в выдаче разрешения, поскольку Евросоюз не вводил санкций против «Росатома».

После выдачи разрешения для участия «Росатома» в производстве ядерного топлива на территории Германии организации BUND Нижней Саксонии и .ausgestrahlt обратились в Высший административный суд в Люнебурге, требуя приостановить это разрешение. В настоящее время суд рассматривает ходатайство.