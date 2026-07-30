Больше четверти импорта обогащенного урана для американской атомной энергетики в 2025 году пришлось на Россию — крупнейшего поставщика топлива для реакторов в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на выпущенный накануне отчет Управления энергетической информации США (EIA). По плану Штаты должны были отказаться от российских услуг по обогащению урана к 2028 году, однако, судя по всему, не смогут этого сделать, отметило агентство.

Согласно свежему отчету EIA, в 2025 году американские операторы АЭС закупили у России около 3,28 млн единиц разделительной работы (SWU — условная мера работы по разделению изотопов при обогащении урана). Это больше четверти (26%) всех закупленных услуг по обогащению. Десять лет назад доля РФ составляла 17%. Таким образом, сейчас Россия является крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США.

В 2024 году США приняли закон, запрещающий импорт российского урана, в ответ на полномасштабную войну России против Украины. Однако в виде исключения Министерству энергетики позволили выдавать временные лицензии на закупку у РФ топлива для реакторов, если отсутствуют альтернативные источники поставок или данный шаг отвечает национальным интересам страны. Полномочия Минэнерго на выдачу исключений истекают в январе 2028 года — к этому сроку США должны полностью отказаться от российского обогащенного урана.

Как отмечает Bloomberg, реализовать план до 2028 года будет крайне сложно. В 2025 году 77% услуг по обогащению урана, закупленных американскими АЭС, пришлись на зарубежные поставки. Проблема становится еще более актуальной на фоне усилий властей по возрождению мощностей атомной энергетики, которая сегодня вырабатывает около 20% всей электроэнергии в США, а также на фоне «тарифных войн» администрации президента Дональда Трампа. Постоянное введение новых пошлин на импорт не способствует налаживанию связей с альтернативными поставщиками и сказывается на существующих цепочках.

Международное экологическое движение Bellona в специальном исследовании в прошлом году отмечало, что поставки обогащенного урана в США принесли России в 2025 году более $1 млрд. При этом годом ранее, еще при администрации президента-демократа Джо Байдена, эта сумма была на порядок меньше — $624 млн.

Россия остается крупнейшим поставщиком обогащенного урана и для Евросоюза, хотя ее доля, например, в 2024 году снижалась до 24 с 38% в 2023-м. Федеральное правительство Германии и Министерство окружающей среды Нижней Саксонии на прошлой неделе выдали разрешение на расширение завода по производству ядерного топлива в Лингене по лицензии российской компании ТВЭЛ — структуры «Росатома». Министр Нижней Саксонии Кристиан Майер тогда пояснил, что из-за отсутствия санкций со стороны Евросоюза против «Росатома» у немецких властей не было законных оснований отказать заводу в разрешении на сотрудничество с российской компанией.