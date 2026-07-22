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Власти Нижней Саксонии разрешили местному заводу производство ядерного топлива по лицензии и при участии российского «Росатома»

The Insider
Фото: «Экозащита!»

Фото: «Экозащита!»

Федеральное правительство Германии и Министерство окружающей среды Нижней Саксонии 22 июля выдали разрешение на расширение завода по производству ядерного топлива в Лингене. Как следует из заявления на сайте министерства, власти одобрили заявку компании Advanced Nuclear Fuels (ANF, «дочка» французской Framatome GmbH) на производство ядерного топлива по лицензии российской компании ТВЭЛ — структуры «Росатома».

Предполагается, что ANF совместно с ТВЭЛ будет производить шестигранные тепловыделяющие сборки (ТВС)  для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) советского дизайна, которые распространены в Восточной Европе. 

Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер в своем заявлении отметил, что при отсутствии санкций против «Росатома» со стороны Евросоюза немецкие власти не имели законных оснований отказать в удовлетворении заявки ANF.

«Я всегда говорил, что считаю бизнес и тесное сотрудничество с путинской атомной компанией в корне неправильным. Целью должно быть ослабление, а не усиление зависимости от России, особенно в чувствительном атомном секторе. Украина также предостерегает от сотрудничества с „Росатомом“, тем более что эта атомная компания, которая подчиняется непосредственно Путину, причастна к военным действиям и обвиняется в серьезных преступлениях в области прав человека. К сожалению, нет четкого сигнала от Framatome или ANF о прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере. И в ЕС до сих пор нет большинства, выступающего за санкции в отношении российского урана и топливных элементов, хотя Украина и другие страны Восточной Европы показали, что шестигранные ТВС для ВВЭР можно производить и без участия России».

Как сообщает группа «Экозащита!», экологические организации осудили решение немецких властей. Экологи считают, что сотрудничество с Россией в ядерной сфере ставит под угрозу безопасность Германии и других стран ЕС, поскольку позволяет Кремлю расширять контроль над критически важной энергетической инфраструктурой в Европе.

Как пояснил The Insider сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк, от российских технологий сильно зависят Венгрия, Словакия, Болгария, Чехия и Финляндия, где распространены ВВЭР, а также Франция.

«Франция никогда не прекращала сотрудничество с „Росатомом“. Их компания Framatome, например, импортирует уран из России, а теперь еще будет производить ядерное топливо совместно с „Росатомом“ — для АЭС в других странах.

Что касается министерства окружающей среды Нижней Саксонии, там интересно, что сам министр Кристиан Майер — из „зеленых“ и всё время выступал против этого решения. А сейчас говорит, что вынужден его принять, поскольку правительство из Берлина этого требует».

Как говорится на сайте ТВЭЛ, топливная компания «Росатома» — один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива и единственный поставщик ядерного топлива для всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России. В ТВЭЛ входят предприятия, специализирующиеся на производстве газовых центрифуг, обогащении урана и фабрикации ядерного топлива, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

В феврале Великобритания ввела санкции против нескольких структур «Росатома».

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