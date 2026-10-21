Власти Италии выясняют, причастна ли Россия к погромам в Милане — Bloomberg

Итальянские власти проверяют, не стояли ли внешние силы, в том числе Россия, за беспорядками, которые на выходных охватили Милан и другие европейские города. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, правительство Джорджи Мелони запросило доклад о возможной роли иностранных провокаторов.

Протесты против роста стоимости жизни в Париже, Милане и других городах на выходных переросли в мародерство и поджоги. Масштаб насилия и признаки согласованности части нападений заставили чиновников усомниться, что речь идет только о стихийном выплеске недовольства.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во вторник на мероприятии в Риме заявил:

«События в Милане и других частях Италии в корне отличаются от того, что мы видели раньше. Это следствие того, что я называю „гибридной войной“, которую кто-то ведет в наших странах с помощью нетрадиционных инструментов — TikTok, соцсетей и YouTube, — а Запад этого не замечает и не реагирует».

По словам Крозетто, участвовавшие в протестах дети 11–12 лет, по всей видимости, подверглись своего рода «контробразованию». Подробностей министр не привел.

Тем временем правительство объявило меры по предотвращению новых беспорядков, поскольку на ближайшие выходные запланирована очередная волна демонстраций. В Милан, где протесты были особенно жесткими, до конца года направят 500 военных. Критики консервативной коалиции Мелони обвинили власти в том, что те используют беспорядки ради политической выгоды перед всеобщими выборами в следующем году и не решают глубинных экономических и социальных проблем.

Протесты против дороговизны жизни 17 октября прошли по всей Франции, где на улицы вышли сотни тысяч человек, а также в нескольких городах на севере Италии. В субботу в Милане, Болонье, Брешии, Бергамо и Турине задержали 28 человек, а в воскресенье в Милане в полицию для проверки доставили более 60 участников беспорядков.