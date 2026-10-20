Италия отправит военных в Милан в ответ на эскалацию протестов

Правительство Италии направит 500 военнослужащих в Милан, ставший эпицентром протестной активности в Италии в последние недели. Заместитель премьер-министра страны Антонио Таяни пообещал «жесткие меры от государства» в ответ на эскалацию.

Новые военнослужащие, которых отправят в Милан, получат также полномочия судебной полиции. Сейчас военные могут задерживать граждан для установки личности и в некоторых случаях проводить проверки, но у них нет полномочий расследовать преступления.

Во вторник вечером правительство Италии также рассматривает введение более жестких мер безопасности. Среди инициатив:

продление срока задержания с 12 до 24 часов (в том числе для несовершеннолетних);

ужесточение ответственности за вандализм (до пяти лет лишения свободы и штраф до 15 тысяч евро);

возможность «отложенного ареста», когда человека могут задержать на основании документальных свидетельств (фото или видео) и после митинга;

запрет на собрания для борьбы с бандами.

Отдельно в парламенте рассматривается еще одно ограничение, пишет La Repubblica: родившимся в Италии иностранцам могут запретить претендовать на итальянское гражданство после 18-летия, если их признают виновными в мародерстве или подобных преступлениях.

Масштабные протесты против роста стоимости жизни начались в Италии в конце прошлой недели. На севере страны на марши вышли студенты с лозунгами против низких зарплат, высоких налогов, подорожания продуктов и топлива, а также сокращения госфинансирования. В это же время на юге фермеры и дальнобойщики блокируют порты и крупные трассы, протестуя против цен на топливо, которые выросли из-за войны в Иране.

Марши охватили десятки итальянских городов, часть акций переросла в беспорядки со столкновениями с полицией и эпизодами мародерства.

Параллельно о планах задействовать военных в преддверии новых акций протеста заявили власти Франции. Армейские силы там задействуют для охраны некоторых объектов.