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Шереметьево начал переговоры о продаже 75% туроператора «Библио-Глобус», ранее Путин разрешил приватизировать аэропорт — РБК

The Insider
Фото: atorus.ru

Фото: atorus.ru

«Международный аэропорт Шереметьево» приступил к переговорам о продаже 75% «Библио-Глобуса» — одного из крупнейших российских туроператоров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, вырученные деньги впоследствии могут пойти на выкуп блокирующего пакета акций самого аэропорта в рамках его приватизации. 66,06% его акций принадлежит ООО «Шереметьево Холдинг», находящемуся в собственности «ТПС Авиа Холдинг», который не раскрывает своих учредителей.

Соглашение о покупке 75% «Туроператора БГ» — основного юрлица «Библио-Глобуса» — Шереметьево подписало в октябре 2021 года, финансовые детали тогда не раскрывались. ФАС одобрила сделку, потребовав обеспечить равные условия для авиакомпаний, работающих с «Библио-Глобусом», и для перевозчиков, сотрудничающих с другими туроператорами. Оставшиеся 25% сохранила Юлия Туголукова, которая основала группу вместе с мужем Александром в 1994 году.

В сентябре замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что госпакет аэропорта планируется продать ближе к концу года, причем не через размещение на рынке, а одним блоком. Государству принадлежат 30,43% акций Шереметьево.

В начале августа Владимир Путин подписал указ, который исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий и открыл путь к приватизации госдоли. За государством при этом остается «золотая акция», позволяющая блокировать ключевые решения руководства компании. Выкупить долю Росимущества еще в 2020 году намеревались Аркадий Ротенберг и его партнеры через «Шереметьево Холдинг», однако позже они от этого отказались.

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Публикация:«Шереметьево начал переговоры о продаже 75% туроператора «Библио-Глобус», ранее Путин разрешил приватизировать аэропорт — РБК»

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