Путин разрешил приватизацию госдоли в Шереметьево. У властей при этом останется возможность влиять на ключевые решения в компании

Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий приватизацию аэропорта «Шереметьево» и возможность государства сохранить при этом за собой право на «золотую акцию», которая будет позволять российским властям блокировать ключевые решения руководства компании. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 6 августа.

Сейчас государствао в лице Росимущества контролирует почти треть — 30,5% — акций АО «Шереметьево». Указ предусматривает возможность приватизации именно этой госчасти.

В документе отдельно прописывается, что при продаже акций аэропорта должен быть сохранен его основной вид деятельности, обеспечены условия для модернизации мощностей, а ценные бумаги не должны перейти в собственность иностранцев. Государство при этом сохранит за собой право на «золотую акцию». Последняя позволяет властям контролировать и блокировать ключевые решения в компании (включая изменения в устав организации, ее реорганизацию и т.п.) даже при наличии небольшого пакета акций.

Как отмечает «Коммерсантъ», впервые долю государства в Шереметьево были намерены приватизировать еще в 2015 году, но позже — в октябре 2017-го — компанию внесли в перечень стратегических предприятий. Этот статус, среди прочего, предполагает ограничения на приобретение акций компании иностранцами и запрет на продажу доли государства без специального указа. Опубликованный в четверг документ также выводит Шереметьево из перечня стратегических компаний.

Еще в 2020-м долю Росимущества хотели выкупить Аркадий Ротенберг с партнерами — а точнее, компания «Шереметьево холдинг» самого Ротенберга, Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, которая контролирует 66,1% международного аэропорта. Позже они, однако, отказались от этой идеи.

Вывод Шереметьево из перечня стратегических предприятий при этом произошел в момент, когда новостей о том, что госдолю в компании собираются выставить на продажу, в последнее время не было. По словам экономиста Сергея Алексашенко, актив вряд ли заинтересует кого-то кроме владельцев оставшейся части акций: