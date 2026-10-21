Верховный суд РФ разрешил россиянину не возвращать ребенка матери, живущей во Франции, сославшись на то, что это «недружественная страна»

Верховный суд России постановил, что россиянин Алексей Ермаков может не возвращать свою дочь ее матери, гражданке Украины Веронике Тишковой, которая живет во Франции. Как следует из карточки на сайте суда, он удовлетворил жалобу Ермакова на решение судов нижестоящих инстанций, которые постановили вернуть ребенка матери.

В качестве аргумента, почему девочка должна остаться в России, суд заявил, что Франция — «недружественное государство», которое входит в НАТО и Евросоюз, и это якобы создает риски для ребенка.

Французский адвокат Дмитрий Литвинский, представляющий интересы Тишковой, заявил в интервью «Коммерсанту», что ВС РФ «поставил собственное политическое понимание ситуации выше действующей нормы права». Адвокат выразил опасение, что теперь российские суды при рассмотрении семейных споров, разворачивающихся на территории нескольких стран, будут «демонстрировать повышенную осмотрительность и принимать во внимание прежде всего российское гражданство одного из родителей в ущерб любым иным обстоятельствам дела».

По данным «Коммерсанта», Ермаков и Тишкова жили в Киеве, там у них родилась дочь. В 2021 году супруги развелись, девочка осталась с матерью. В марте 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Тишкова вместе с трехлетним на тот момент ребенком уехала во Францию. В марте 2025 года Алексей Ермаков попросил разрешить ему вывезти дочь на отдых в Турцию и Словакию, при этом пообещал французскому суду вернуть ребенка через две недели. Вместо этого он увез дочь в Россию, а также оформил себе российское гражданство.

В июле 2025 года Вероника Тишкова обратилась в Центральный районный суд Новосибирска с требованием вернуть ей ребенка. Российские суды трех инстанций удовлетворили это требование, но Ермаков успешно обжаловал эти решения в Верховном суде. Тишкова оспорила это решение, сейчас ее жалобу рассматривает президиум ВС РФ.

Ранее в октябре Казахстан задержал по запросу из России, но затем отпустил гражданку Украины Любовь Рожанскую, которая пыталась забрать в Украину внука, удерживаемого в России.