Казахстан отпустил украинку, задержанную по запросу России. Она приехала забрать внука из списка детей, незаконно удерживаемых в РФ

Власти Казахстана освободили украинку Любовь Рожанскую, которая была задержана по запросу России. Как пишет «Вот Так» со ссылкой на адвоката женщины Алексея Прянишникова, ее выпустили из изолятора еще 4 октября. После этого Рожанская несколько дней провела в посольстве Украины, а затем выехала в Одессу.

«Истек срок задержания. Так как мера пресечения избрана не была, ее отпустили из изолятора. Она покинула Казахстан. Казахстанская сторона все сделала по закону», — рассказал Прянишников.

Рожанскую задержали 1 октября в аэропорту Астаны, куда она прилетела из Стамбула. Украинка приехала, чтобы забрать восьмилетнего внука, который находится в украинском списке незаконно удерживаемых в России детей. Мальчика, однако, в Казахстан не привезли. Вместо этого, по словам адвоката, сняли постановочное видео, создававшее видимость его вылета из Калининграда. Прянишников полагает, что речь идет об операции ФСБ и Рожанскую пытались заманить в Казахстан, пообещав встречу с внуком.

Ребенка, о котором идет речь, в 2021 году вывезла в Россию его мать, которая вышла замуж за россиянина. Отец тогда дал разрешение на временную поездку, однако женщина в Украину так и не вернулась, а в 2022 году и она, и сын получили российское гражданство. Отец обратился в украинский суд, и тот постановил, что сын должен проживать с ним. По словам адвоката, это решение суда является законным основанием для возвращения ребенка в Украину.

В то же время вопрос о порядке общения мальчика с отцом решался в суде в Калининграде, где он живет с матерью. «В конце концов родилось решение суда в Калининграде, согласно которому отцу — военнослужащему ВСУ — разрешили общаться с сыном очно в период летних каникул на территории Калининградской области», — рассказывал Прянишников.

Мальчика уже обещали отдать в 2023 году, и два гражданина Украины поехали за ним в Калининградскую область. «Но этих людей задержали, обвинив их в попытке похищения ребенка, а затем навесив на них еще и шпионаж <об этом деле коротко сообщала „Медиазона“ — The Insider>. С ними там хорошо поработали, заставили отказаться от адвокатов и приговорили к 15 и 16 годам колонии. Тогда же Рожанскую, задержанную в Казахстане, российский суд признал организатором „похищения“ (притом что привлекать бабушку за попытку похищения собственного внука очень странно)», — рассказывал адвокат.