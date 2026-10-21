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Новости

У главы Нацбанка Украины проходят обыски

The Insider
Фото: Нацбанк Украины

Фото: Нацбанк Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски главы Нацбанка Украины Андрея Пышного. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Украинская правда», а также подтверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В чем именно подозревают главу регулятора, неясно. Пышный занимает эту должность с 2022 года. 

Обновлено 10:44. В НАБУ подтвердили, что проводят обыски в здании Нацбанка и по адресу «одного из сотрудников».

Пышный и Нацбанк фигурировали в летнем коррупционном скандале — операции антикоррупционных органов «Форрест Гамп». В ходе нее выяснилось, что залог в размере 150 млн гривен ($3,35 млн) за бывшего министра энергетики Германа Галущенко внесли за счет денег, полученных преступным путем. 

Для этого использовался государственный «Сенс-банк». В сентябре Нацбанк потребовал замены его председателя Алексея Ступака. Глава регулятора при этом, как отмечает «Украинская правда», лоббировал назначение в его наблюдательный совет другого человека — Василия Веселого, который тоже засветился в громком антикоррупционном расследовании «Мидас». Сам Пышный эти обвинения отрицал.

Дело «Мидаса» связано с масштабными хищениями в энергетической сфере. Участники схемы, по версии антикоррупционных органов, получали неправомерную выгоду от контрагентов сделки с «Энергоатомом», крупнейшим производителем электроэнергии в Украине и оператором всех действующих атомных электростанций страны. 

Подробнее об операции «Мидас» — в материалах The Insider:

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Публикация:«У главы Нацбанка Украины проходят обыски»

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