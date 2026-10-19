У пятерых пациентов больницы Боткина в Петербурге подтвердилась оспа обезьян — «Фонтанка»

Диагноз «оспа обезьян» подтвердился у пятерых человек, которых наблюдают врачи петербургской инфекционной больницы имени Боткина. Об этом узнала «Фонтанка». По словам источника издания, состояние заболевших тревоги не вызывает, лечение продолжается.

О том, что пятерых человек положили в больницу с подозрением на этот вирус, стало известно в конце минувшей недели. В пресс-службе медучреждения тогда уверяли, что тяжелых больных среди них нет. По данным городского комитета по здравоохранению, пациентов разместили в новом корпусе больницы на Пискарёвском проспекте, который изначально проектировали в том числе для работы с особо опасными инфекциями.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора заявило, что выясняет круг контактировавших с заболевшими, и выдало предписание провести дезинфекцию. Telegram-канал Mash писал, что четверых пациентов забрали из одной квартиры в Красногвардейском районе и все они, предположительно, общались с источником инфекции. Откуда взялся вирус, официально не сообщалось.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, при котором, помимо жара и общей интоксикации, на коже появляется характерная сыпь. Инфекция опасна для человека, хотя обычно протекает мягче натуральной оспы. В зависимости от штамма и состояния здоровья заболевшего, летальность колеблется от 0,1% до 11%.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье и Петербурге за два дня в больницы попали как минимум девять человек с оспой обезьян или подозрением на нее. 15 октября пятерых жителей Жуковского госпитализировали после контакта с возможным носителем вируса. В Петербурге болезнь в этом году уже выявляли — в феврале у двух туристов, вернувшихся из Таиланда, в марте еще у одного горожанина.