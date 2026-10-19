Илон Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по акции SpaceX

Илон Маск пообещал в следующем году подарить каждому ребенку в США по одной акции своей компании SpaceX. Об этом миллиардер написал в Twitter (X) в понедельник, 19 октября. Маск заявил:

«В следующем году я отдам по одной своей акции SpaceX каждому ребенку в Америке. Это будет первая раздача из многих».

SpaceX, которую сейчас оценивают примерно в $2 трлн, вышла на биржу в июне, проведя крупнейшее размещение акций в истории. В прошлую пятницу на закрытии торгов ее акции стоили около $146. По данным Бюро переписи населения США, в стране около 73 млн человек младше 18 лет, так что при нынешней цене подарок обошелся бы примерно в $10,7 млрд. Как будут распределяться бумаги и все ли дети смогут их получить, Маск не уточнил.

Заявление, как отмечает CNN, стало ответом на анонс Anthropic. В воскресенье компания объявила, что направит не менее 5% своих акций (около $48 млрд по последней оценке) в «Фонд общественного блага». Его средства могут пойти на крупные пожертвования некоммерческим организациям или прямые выплаты отдельным группам населения, в том числе чтобы смягчить влияние ИИ на рынок труда. Маск в ответ посоветовал отдавать акции напрямую людям и заявил, что сам поступит именно так.

Оба предложения прозвучали на фоне растущей критики ИИ-компаний — из-за сомнительной безопасности их продуктов, угрозы массовой потери рабочих мест, а также социальных и экологических последствий строительства гигантских дата-центров, пишет CNN.

Также в октябре Минфин США автоматически зарегистрировал миллионы несовершеннолетних в программе Trump Accounts, а детям, родившимся с начала 2025 по конец 2028 года, теперь положен разовая государственная выплата в $1000.

В конце сентября Anthropic в проспекте к IPO предупредила инвесторов об «экзистенциальной угрозе для человечества», которую несет ИИ. Рискам компания посвятила почти 80 из 261 страницы документа, упомянув в том числе склонность моделей к самосохранению, сопротивление отключению, манипуляции и шантаж.