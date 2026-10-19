На Сахалине установили памятник Дзержинскому. С 2022 года в России и на оккупированных территориях открыли не менее 19 подобных монументов

Власти Сахалинской области открыли памятник первому руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому — одному из главных идеологов и организаторов большевистского террора. Об этом сообщило издание «Говорит НеМосква». Этот монумент стал как минимум третьим памятником Дзержинскому, открытым в 2026 году. С 2022 года в России, согласно подсчетам The Insider, установили не менее 17 таких памятников. Кроме того, еще два памятника открыли в оккупированной Россией Луганской области.

Как отмечает «Говорит НеМосква», памятник основателю ВЧК открыли 16 октября в Южно-Сахалинске — в годовщину столетия со дня его смерти. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал:

«В сквере „Щит и меч“, открыли памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Личность Дзержинского неразрывно связана со становлением отечественных спецслужб. Для многих поколений его имя стало настоящим символом железной дисциплины, верности долгу и беззаветного служения Отечеству. Монумент стал важной частью общественного пространства, посвященного людям, для которых безопасность страны и покой ее граждан всегда были и остаются главным делом жизни. Спасибо нашим воинам, спецслужбам и сотрудникам правопорядка, которые и сегодня продолжают выполнять эти важнейшие задачи».

Речь идет уже о третьем памятнике Дзержинскому, открытом в 2026 году в России. Так, 11 сентября в Туапсе в Краснодарском крае власти торжественно открыли монумент главе ВЧК на улице Гоголя. До этого скульптура, созданная в 1937 году, располагалась на закрытой территории промышленного предприятия, однако по инициативе работников Туапсинского морского торгового порта ей «дали новую жизнь» — и теперь она «доступна всем жителям и гостям города», сообщала администрация Туапсинского округа.