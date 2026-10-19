На Сахалине установили памятник Дзержинскому. С 2022 года в России и на оккупированных территориях открыли не менее 19 подобных монументов

Власти Сахалинской области открыли памятник первому руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому — одному из главных идеологов и организаторов большевистского террора. Об этом сообщило издание «Говорит НеМосква». Этот монумент стал как минимум третьим памятником Дзержинскому, открытым в 2026 году. С 2022 года в России, согласно подсчетам The Insider, установили не менее 17 таких памятников. Кроме того, еще два памятника открыли в оккупированной Россией Луганской области.
Как отмечает «Говорит НеМосква», памятник основателю ВЧК открыли 16 октября в Южно-Сахалинске — в годовщину столетия со дня его смерти. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал:
«В сквере „Щит и меч“, открыли памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Личность Дзержинского неразрывно связана со становлением отечественных спецслужб. Для многих поколений его имя стало настоящим символом железной дисциплины, верности долгу и беззаветного служения Отечеству.
Монумент стал важной частью общественного пространства, посвященного людям, для которых безопасность страны и покой ее граждан всегда были и остаются главным делом жизни. Спасибо нашим воинам, спецслужбам и сотрудникам правопорядка, которые и сегодня продолжают выполнять эти важнейшие задачи».
Речь идет уже о третьем памятнике Дзержинскому, открытом в 2026 году в России. Так, 11 сентября в Туапсе в Краснодарском крае власти торжественно открыли монумент главе ВЧК на улице Гоголя. До этого скульптура, созданная в 1937 году, располагалась на закрытой территории промышленного предприятия, однако по инициативе работников Туапсинского морского торгового порта ей «дали новую жизнь» — и теперь она «доступна всем жителям и гостям города», сообщала администрация Туапсинского округа.
Также 29 мая 2026 года новый бюст Дзержинского установили в поселке Черноисточинск в Свердловской области на территории спортивно-патриотического лагеря. Участие в церемонии принял внучатый племянник основателя ВЧК Владимир Дзержинский.
По подсчетам The Insider на основе открытых публикаций, с начала 2022 года в России и на оккупированных территориях Украины было зафиксировано не менее 19 случаев открытия памятников Дзержинскому.
В 2025 году российские власти открыли сразу 7 таких памятников, включая два на оккупированных территориях Украины. В оккупированном Луганске 27 марта на территории детского дома Росгвардия установила памятник Дзержинскому, обнаруженный на разрушенном заводе. Во время церемонии росгвардейцы сфотографировали детей на фоне монумента. В сообщении Росгвардии говорилось, что тем самым передаются «подрастающему поколению традиции чести и долга, мужества и отваги, беззаветной любви к Родине».
Пик открытий памятников Дзержинскому пришелся на сентябрь 2025-го. 1 числа в оккупированном Северодонецке Луганской области был открыт бюст Дзержинскому на территории школы № 17, которой также присвоили имя «легендарного революционера».
В тот же день новый памятник был открыт во Владивостоке (Приморский край) на Океанском проспекте. В советское время здесь уже находился памятник Дзержинскому, но был снесен в 1991 году.
11 сентября новый бронзовый памятник в полный рост был установлен в Омске. В торжественной церемонии принял участие губернатор Омской области Виталий Хоценко. А 12 числа статую Дзержинского поставили в Находке – снова в Приморском крае. В церемонии открытия принял участие местный губернатор Олег Кожемяко.
Кроме того, 18 сентября был открыт перенесенный из Беларуси и отреставрированный бюст Дзержинского в Нижнем Тагиле Свердловской области, а 23-го — в селе Вутабоси в Чувашии.
В 2024 году были открыты два памятника Дзержинскому – на территории дивизии имени главы ВЧК в подмосковной Балашихе, а также на Уссурийском бульваре в Хабаровске.
В 2023 году — 11 сентября — памятник Дзержинскому был установлен в московском Ясенево на территории штаб-квартиры СВР. Монумент представляет собой точную, но уменьшенную копию памятника Дзержинскому, ранее стоявшего на Лубянской площади, а позднее перенесенного в парк «Музеон». В тот же день на территории лицея № 52 имени Дзержинского в Барнауле (Алтайский край) был открыт бюст основателю ВЧК.
Помимо этого, в 2023-м памятники Дзержинскому были открыты в городе Борзя Забайкальского края и в Борисоглебске Воронежской области.
В 2022 году были установлены два бюста Дзержинского: в Ижевске (Удмуртия) на улице Коммунаров у офиса организации «Генеральское собрание» и в городе Ломоносов (входит административно в Санкт-Петербург), на территории одной из воинских частей. Еще один памятник был открыт на территории Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в подмосковной Балашихе.
Дзержинский был одним из главных организаторов «красного террора» — политики массовых репрессий. В 1918 году был подписан декрет «О красном терроре», узаконивший применение репрессивных мер в отношении «классовых врагов» Советской республики. В документе отмечалось, что расстрелу подлежат «все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». В документе подчеркивалось, что «при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью». Точное число жертв красного террора до сих пор неизвестно. Историки говорят, что репрессиям на заре советского государства могли подвергнуться до 600 тысяч человек. ВЧК стала предшественницей современных российских спецслужб, в том числе ФСБ.