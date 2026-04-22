Путин вернул Академии ФСБ имя Дзержинского

Имя Феликса Дзержинского носила с 1962 по 1992 год Высшая школа КГБ. В 1992 году она была переименована и получила свое нынешнее название.

Как отмечает журналистка Фарида Рустамова, это, вероятно, первый случай, когда Путин публично дает оценку личности Дзержинского — основателя и руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая существовала в начале XX века. На смену ей пришла затем НКВД, а позже — КГБ и ФСБ.

Раньше он лишь высказывал сожаление о сносе памятника Дзержинскому на Лубянке — и то цитируя при этом Анатолия Собчака. Памятник регулярно требуют вернуть на площадь перед зданием ФСБ депутаты Госдумы (1, 2, 3). Сейчас на ней стоит Соловецкий камень — в память о жертвах политических репрессий.