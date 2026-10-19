Всемирная продовольственная программа ООН сокращает помощь в секторе Газа. Без ежемесячной поддержки останутся 500 тысяч человек

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) из-за нехватки финансирования сокращает гуманитарную продовольственную помощь в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters. В результате такого шага без ежемесячной продовольственной поддержки окажутся около 500 тысяч человек.

ВПП сообщила, что число получателей ежемесячной помощи в секторе Газа уменьшается с 1,6 млн человек до 1,1 млн. По данным ВПП, около 1,4 млн человек — две трети населения сектора Газа — сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

Как отмечает Australian broadcasting corporation (ABC), семьи, которые ранее получали два продовольственных набора, будут получать один, вес мешков с мукой уменьшится, а количество продовольственных наборов сократится на 40%. Кроме того, горячие обеды для жителей труднодоступных районов, в том числе около «желтой линии» (на границе с территориями под контролем израильских военных), будут выдаваться не ежедневно, а через день.

В организации отметили, что сейчас ей не хватает $450 млн на ближайшие шесть месяцев, чтобы поддерживать гуманитарные операции на этой территории, а также на Западном берегу реки Иордан. По словам и. о. директора ВПП Карла Скау, причина сокращения именно в нехватке денег, а не в каких-либо ограничениях по ввозу продовольствия. Он отметил, что традиционные доноры программы — США и страны Европы — резко сократили финансирование, а потребности ВПП на фоне параллельных кризисов в Газе, Судане и Йемене, наоборот, выросли. Он заявил: